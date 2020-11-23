"7 yılda 1570 farklı telefon numarasından taciz ve tehdit etti" iddiası

Kilis'te doktor Hacer Demirel'i 7 yıldır, 1570 farklı telefon numarasından taciz ve tehdit mesajları attığı iddia edilen sanık Cebrail Can K.'nin yargılanmasına başlandı.

Malatyalı olan Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K. ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can K., taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti.

Okulu bıraktı, doktoru takip etmeye başladı

Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, Kilis Devlet Hastanesi'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can K., okulu bırakarak peşinden gittiği genç doktoru taciz etmeyi sürdürdü. Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can K., tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen ağustos ayında yeniden polise başvurdu.



Şikâyet üzerine gözaltına alınan Cebrail Can K., hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılarak, Adana'ya gönderildi. Cebrail Can K.'nin burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi.

"Müvekkilime binlerce mesaj attığı görülüyor"

Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan Hacer Demirel’in avukatı İslim Argıllı Suvat, müvekkilinin yaşananların ardından görev yerinin değiştiğini ancak tehlikenin sürdüğünü ifade etti.



Sanığın son bir yıl içerisinde müvekkiline 1570 farklı numaradan taciz mesajları attığını belirten Suvat, "Müvekkilime binlerce mesaj attığı görülüyor. Bu inanılmaz bir rakam. Müvekkilimi, ciddi, ısrarlı bir takipten kurtarmayı hedefliyoruz. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı hususu var. Kamu vicdanının rahatlatılması gereken bir dosya. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün kadınlar için emsal teşkil edecek bir kararın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)