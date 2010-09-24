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Yaşam

7 yıl sonra mağarada yakalandılar

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 7 yıl önce 4 akrabasını öldüren üç sanıktan ikisi bir mağarada yakalandı.

24 Eylül 2010 03:00

T24- Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 7 yıl önce 4 akrabasını öldüren üç sanıktan ikisi bir mağarada yakalandı.


Alınan bilgiye göre; tarlada çalışan köylüler Yazıhan ilçesi Bereketli köyü yakınlarında bulunan bir mağarada 2 silahlı kişinin bulunduğunu ihbar etti.


Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Ali (38) ve Cengiz (45) Boztepe kardeşleri 1 adet Kaleşnikof tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ile yakaladı.


Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan sanıklar, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.


Yakınlarını öldürmüşlerdi

22 Ağustos 2003'te Yazıhan'a bağlı Mısırdere köyünde bir eve baskın yapan Ali, Cengiz ve Alpaslan Boztepe kardeşler, amcaları Şuayip Boztepe, oğlu Ali Boztepe, halaları Ayşehan Şahin ve oğlu Musa Şahin'in öldürmüş ve daha sonra firar etmişlerdi.


Sanıkların akrabalarını öldürdükten sonra Yazıhan ilçesine bağlı köylerde gizlendikleri, zaman zaman da kendilerine ait olan tarladaki mağarada kaldıkları ifade edildi.


Öte yandan olaydan sonra firar eden ve halen yakalanamayan Alpaslan Boztepe'nin ise hukuk fakültesi mezunu olduğu ve hakimlik sınavını kazandığı öğrenildi.

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