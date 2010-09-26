-7 YIL SAHTE PASAPORTLA FUTBOL OYNADI BUDAPEŞTE (A.A) - 26.09.2010 - Mehmet Başaran - İngiltere'de 7 yıl boyunca çeşitli kulüplerde sahte Macar pasaportuyla futbol oynayan Rumen vatandaşı Lorand Borbely, suçüstü yakalanınca mahkeme tarafından 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan açıklamada, Rumen vatandaşı Lorand Borbely'in, kendisinin düzenlediği sahte Macar pasaportu ile İngiltere'nin Deeping Rangers ve Boston Town takımlarında oynadığı, kimliği açıklanmayan bir kişinin ihbarı ile yakalandığı bildirildi. Borbely mahkemede yaptığı açıklamada, 7 yıl önce Macaristan'ın AB üyesi olacağını bildiğini, AB statüsünde oynamak için sahtecilik yaptığını, öte yandan Macar pasaportuyla daha kolay takım bulduğunu söyledi.