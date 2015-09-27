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Kültür-Sanat

7 yıl önce restore edilen 400 yıllık caminin duvarı çöktü

Ankara'da bulunan Zeynel Abidin Camisi göz göre göre yıkıldı

27 Eylül 2015 23:37

2005 yılında restore edilen 400 yıllık tarihi Zeynel Abidin Camii’nin duvarı çöktü. Caminin bulunduğu Sakarya Mahallesi'nde yaşayanlar, “Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurduk, restorasyonu yapan firmayla ilgili bilgi alamadık. Camide de firmaya dair herhangi bir belge bulunmuyor. Zeynel Abidin Camii göz göre göre yıkıldı” dedi.

BirGün'ün haberine göre, 17. yüzyılda yapıldığı bilinen Zeynel Abidin Camii ve Türbesi, Altındağ Sakarya Mahallesi Cevizaltı Sokak'ta bulunuyor. İddiaya göre, 2005 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle caminin aslına uygun restore edilmesi kararlaştırıldı.

Zeynel Abidin Camii'nin restorasyon işi, özel bir şirkete verildi. Dört ay süren çalışmanın ardından cami ve türbenin açılışına dönemin Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tanyolaç da katıldı. Tanyolaç, açılışta yaptığı konuşmada restorasyonun aslına uygun yapıldığını, caminin artık koruma altına alındığını ve bundan sonra herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağını belirtti. Ancak camiyi restore eden firmanın hem kalitesiz malzeme kullanması hem de özensiz çalışması sonucu caminin duvarlarında çatlaklar oluştu ve kuzey duvarı geçen haftalarda tamamen çöktü.

Restorasyon firmasının açılıştan bir süre sonra ortadan kaybolduğunu belirten mahalle sakinleri, “Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurduk, restorasyonu yapan firmayla ilgili bilgi alamadık. Camide de firmaya dair herhangi bir belge bulunmuyor. Zeynel Abidin Camii göz göre göre yıkıldı” ifadelerini kullandı.

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