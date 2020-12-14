7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı

Kırşehir’de 2013 yılında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin, 7 yıl sonra gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkılarak Mehmet Dıvar olduğu tespit edildi.



2013’te Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı ilçesinde bulunan cesedin, kimliği ve cinayeti aydınlatacak herhangi bir delil bulunamadığı sebebiyle olay faili meçhul olarak değerlendirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca, 2020 yılında özel bir ekip oluşturuldu. Kentteki faili meçhul olayların aydınlatılmasın yönelik başlatılan çalışmada ekip, 2013 yılında bulunan delilleri inceledi. Olay yerinde bulunan gözlüğün markası, yabancı menşeili ilaç kutusu ve iç çamaşırı markasından, öldürülen kişinin Almanya’dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar’a ait olduğunu tespit etti.

Dıvar’ın 7 yıl önce yurtdışından yüklü miktarda Euro getirdiği bilgisine ulaşan jandarma, hesap hareketlerini kontrol etti. Cinayet sonrası hesaplarında artış olduğu belirlenen Dıvar’ın kardeşi K. Dıvar, yeğeni T. Dıvar ve yengesi G. Dıvar Ankara’da gözaltına alındı. Dıvar’ı öldürenlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada kardeşi ve yeğeni tutuklanırken, gelini adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.