7 yeni film gösterimde

T24 - Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Ahu Türkpençe'nin başrolünde olduğu 'Kaybedenler Kulübü', terör üzerine hicivli bir inceleme yapan 'Dört Aslan', Adam Sandler ve Jennifer Aniston'ın oynadığı romantik komedi 'Hayatım Yalan', aksiyon ve bilim kurgu sahneleriyle dikkat çeken 'Ben Dört Numara' ve bir adamın sokakta ölmesiyle başlayan 'Kan Kokusu' gösterimde.



Sinemaseverler bu hafta, biri yerli 7 yeni filmle buluşacak.



KAYBEDENLER KULÜBÜ



Tolga Örnek'in yönettiği ve Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Türkpençe ile İdil Fırat'ın oynadığı ''Kaybedenler Kulübü'' filmi, komedi ve dram sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.

Filmde, alternatif kitaplar basan bir yayınevinin sahibi Kaan (Nejat İşler) ile Kadıköy'de bar işleten, çok sıkı bir plak ve efemera (gündelik yaşama ait ıvır zıvır olarak nitelendirilebilecek kısa ömürlü küçük ve geçici belgeler) koleksiyoneri Mete (Yiğit Özşener), 1990'lı yılların ikinci yarısında, bir radyo programı yapmaya başlar. Program zaman içinde hem onların hem de dinleyenlerin hayatını değiştirecek. Programın şöhreti hızla yayılırken Kaan ve Mete hayatlarına aynen devam eder. Her gün başka kadınlarla yalnızlığını gidermeye çalışan Kaan, aradığı aşkı Zeynep'te (Ahu Türkpençe) bulur ve bu aşkı tutkuyla yaşamaya çalışır. Herkesin ''kendi kaybını'' bulduğu ''Kaybedenler Kulübü'' programı, toplumun farklı kesiminden insanları bir araya getirir.



DÖRT ASLAN



Christopher Morris'in yönettiği ve Peter Carlton, Angus Aynsley, Alex Marshall ile Mark Herbert'in oynadığı ''Dört Aslan (Four Lions)'' filminde, terör üzerine hicivli bir inceleme yapılarak, insan davranışlarının temellerini araştıran güçlü bir dram sahneleniyor.

Filmde, dört adamın, farklı yabancılar olarak görülmesine izin verilmiyor. Onları görmemezlikten gelmenin veya içinden geldikleri kültürü toptan yabancılaştırma eğiliminin ardındakileri açık ediyor. Gerilimle espri arasında ince bir dengede durarak, bugünün gerçekliğine cesur ve yepyeni bir bakış açısı getiriyor.



HAYATIM YALAN



Dennis Dugan'ın yönettiği ve Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman ile Nick Swardson'un oynadığı ''Hayatım Yalan (Just Go With It)'' filmi, romantik komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmde, kendisinden çok daha genç bir öğretmenle aşk yaşayan bir plastik cerrah, dikkatsizce söylediği bir yalanın üzerini kapatmak için sadık asistanından, yakında boşanacağı karısı rolü oynamasını ister. Bu durum geri teperek, daha fazla yalana neden olduğunda, asistanın çocukları işe karışır ve herkes hayatlarını değiştirecek bir hafta sonu tatili için Hawai'nin yolunu tutar.



İNTİKAM YOLU



Patrick Lussier'in yönettiği ve Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner ile Billy Burke'un oynadığı ''İntikam Yolu (Drive Angry)'' filmi, gerilim ve aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin konusu şöyle: ''Firari bir suçlu olan Milton, tek kızını küçükken terk etmiştir. Şimdi bebek yaştaki torununu, kana susamış tarikattan kurtarmak için ortalığı birbirine katacaktır. Onları bulmak için sadece üç günü kalmışken, sahte mesih King ve şeytana tapan müritlerinin izini bulmak için arabası ve amansız bir sağ kroşesi olan güzel garson Piper'dan yardım ister. King ve havari ordusuyla mücadeleye girer.''



KAN KOKUSU



Jorge Michel Grau'nun yönettiği ve Francisco Barreiro, Alan Chávez, Paulina Gaitán ile Carmen Beato'nun oynadığı ''Kan Kokusu (We Are What We Are)'' filmi, orta yaşlı bir adamın sokakta ölmesiyle başlıyor.

Filmde, otopsi yapılan adamın midesinden bir insan parmağı çıkar. Polis olayı incelerken, kanlı ayinler düzenleyerek, insan etiyle beslenen aile, yemek bulmakta zorlanır. Görev, en büyük oğul Alfredo'ya düşer, ama o bu göreve hazır değildir. Anne ise panik içindedir, çünkü kanlı ''ayin'' yaklaşır.

2010 Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Kan Kokusu, türünün kabul görmüş kurallarını yenilemeye çalışan ve yetenekli bir yönetmenin doğuşunu müjdeleyen bir korku-dram filmi. Yoksulluk, yolsuzluk ve korku dolu şehrin ıssız karanlıklarında usul usul ilerleyen bu şok edici, kanlı ve gözüpek film, keskin bir toplumsal gerçekçi bakış açısına sahip. Jorge Michel Grau’nun yönettiği Kan Kokusu güçlü ve kendinden muazzam derecede emin bir ‘ilk film’ ve de Empire’ın dediği gibi “vahşi bir tuhaflığa ve fena halde etkileyiciliğe sahip”.



BEN DÖRT NUMARA



D.J. Caruso'nun yönettiği ve Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer ile Dianna Agron'un oynadığı ''Ben Dört Numara (I am Number Four)'' filmi, aksiyon ve bilim kurgu sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kimliğini değiştirerek, koruyucusu Henri ile birlikte şehir şehir dolaşan John, her seferinde, geçmişiyle bağı olmayan yeni biri oluyor. Artık evi olarak nitelendirdiği küçük Ohio şehrinde John’un karşısına, hayatını değiştirecek beklenmedik olaylar, ilk aşkı, yeni, güçlü yetenekler ve onun inanılmaz kaderini paylaşan diğerleriyle olan bağlantısı çıkıyor.

John, yok etmek için kendisini arayan ölümcül bir düşmandan kaçmak için, gerçek kimliğini saklayan ve sıradan bir öğrenciye dönüşen sıradışı bir adam. Onun gibi olan üç kişi çoktan öldürüldü... O, Dört Numara.



VAY ANAM VAY: BABASININ OĞLU



John Whitesellin yönettiği ve Martin Lawrence, Brandon Jackson, Jessica Lucas ile Michelle Ang'ın oynadığı ''Vay Anam Vay: Babasının Oğlu (Big Mommas: Like Father, Like Son)'' filminde, FBI ajanı Malcom Turner ve 17 yaşındaki oğlu Trent, bir cinayete şahitlik ettikten sonra kılık değiştirerek, kızların performans gösterdiği bir sanat okuluna gider. Katil onları bulmadan önce, onlar katili bulmak zorundadır.



(ntvmsnbc)