7 yaşındaki kızıyla 100 kontöre striptiz!

T24 - Fatih’teki evlerinde para karşılığında webcam’da kızı G.G. (24) ile birlikte canlı seks şov yaparak erkekleri tahrik eden anne R.G. (46), bir erkek izleyicinin isteği üzerine 7 yaşındaki küçük kızını da çirkin işine alet edince tutuklandı.

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 24 yaşındaki G.G. internet ortamında irtibat kurduğu erotik site yöneticileri ile para karşılığı kamera karşısında soyunmak için anlaştı. Uzak bir semtte çalışan babasının geç saatlerde eve gelmesinden istifade eden G.G., 2011 yılı başından itibaren evindeki bilgisayarın karşısına geçip webcamı açarak tamamen soyunmak suretiyle site yöneticilerinin servis sağladığı erkek şahıslara gösteri yapmaya başladı.



Annede kızına katıldı

Durumdan haberdar olan 46 yaşındaki anne R.G’de bir süre sonra kızı ile birlikte webcamın karşısına geçerek soyunmaya başladı. Anne kız bu şekilde sitenin kendilerine yönlendirdiği erkek müşterilere canlı seks şov yaptırıyordu. 3-4 ay kadar süren bu eylemler sırasında zaman zaman odaya giren evin 7 yaşındaki küçük kızı M.B.G.’de kameranın etki alanına girince, kendilerini izleyen bir erkek müşterinin dikkatini çekti. Bu kişinin talebi üzerine anne-kız, küçük kızın elbiselerini çıkararak cinsel bölgelerinin kamerada görünmesini sağladılar.



Polisler evi basıp gözaltına aldı

13 Nisan 2011 tarihinde meydana gelen bu görüntüye şahit olanlar olayı polise ihbar etti. Ertesi gün anne-kızın yaşadığı Fatih’teki eve baskın düzenleyen polisler R.G. ve G.G.’yi gözaltına aldı. Çıkartıldıkları Fatih Sulh Ceza Mahkemesi’nde dolaylı olarak suçlamayı kabul eden R.G. ve G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Çocuğun basit cinsel amaçlı istismarı” suçundan TCK’nın 103/1-3. maddeleri gereğince 4.5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan anne-kızın yargılanmalarına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanılacak.



100 kontöre striptiz...

MSN’de kontör karşılığı soyunan kadınlar arasında, değişik meslek sahipleri de bulunuyor. Polis, GSM kontörü transferiyle gerçekleştirilen sanal seks sektörünün, günlük 10 milyon TL ciroya ulaştığını ve son yıllarda sanal seks sitelerinde büyük artışlar yaşandığını belirledi. İnternet üzerinde bulunan binlerce sete sayesinde genç kızlara soyunarak para kazanacakları anlatılıyor. Siteye üye olarak giren müşteri erkekler de 100 GSM kontörü karşılığında (yaklaşık 20 lira) MSN kamerası üzerinden genç kızlara soyunmasını söylüyor. Genç kızlar da başları görünmemek kaydıyla müşteriye 10 dakika ne isterse yapıyor. Müşteri yeniden izlemek isterse yeniden kontör gönderiyor.



