T24 LogoT24 Logo
Yaşam

7 yaşındaki Ece'yi bakıcısının kocası öldürmüş

CHP’nin ambargo iddialarına yanıt veren Anadolu Ajansı, suçlamaları haksız olarak nitelendirdi.

08 Nisan 2012 19:44

İzmir'de bakıcıya bırakılan Ece Uslu adlı 7 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu. Otopsi raporunda, küçük kızın yastıkla boğularak öldürüldüğü belirtildi.

 
Bayraklı ilçesinde, annesinin Açık Öğretim Fakültesi sınavına giderken bakıcısına bıraktığı 7 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu. Bakıcının psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen eşi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
 
Manavkuyu Mahallesi 274/5 Sokak'ta oturan Yasemin Uslu, Açık Öğretim Sınavı'na girecek olması nedeniyle 7 yaşındaki kızı Ece Uslu'yu, emekli öğretmen olan bakıcısı Saliha A'nın evine bıraktı.
 
Bir süre sonra bakıcının haber vermesiyle eve gelen yakınlarının baygın halde bulduğu kız çocuğu, özel bir sağlık merkezine götürüldü. Ece Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
 
 
Nöbetçi cumhuriyet savcısının durumu şüpheli bularak başlattığı soruşturmada, bakıcı Saliha A'nın kısa bir süreliğine evden dışarı çıktığı ve bu sırada eşi Salih A'nın küçük kızla yalnız kaldığı bilgisine ulaşıldı.
 
Bunun üzerine cinayet şüphelisi olarak Salih A gözaltına alındı. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği iddia edildi.
 
İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ece Uslu'nun cesedinde yapılan ön otopside, küçük kızın, yüzü yastık ya da benzeri bir cisimle kapatılıp boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
 
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Salih A'nın, emniyette verdiği ilk ifadesinde, ''olayı tam olarak hatırlamadığını'' söylediği öğrenildi.

 

ETİKETLER

bakıcı dehşeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24