7 yaşındaki Ece'yi bakıcısının kocası öldürmüş

İzmir'de bakıcıya bırakılan Ece Uslu adlı 7 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu. Otopsi raporunda, küçük kızın yastıkla boğularak öldürüldüğü belirtildi.

Bayraklı ilçesinde, annesinin Açık Öğretim Fakültesi sınavına giderken bakıcısına bıraktığı 7 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu. Bakıcının psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen eşi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Manavkuyu Mahallesi 274/5 Sokak'ta oturan Yasemin Uslu, Açık Öğretim Sınavı'na girecek olması nedeniyle 7 yaşındaki kızı Ece Uslu'yu, emekli öğretmen olan bakıcısı Saliha A'nın evine bıraktı.

Bir süre sonra bakıcının haber vermesiyle eve gelen yakınlarının baygın halde bulduğu kız çocuğu, özel bir sağlık merkezine götürüldü. Ece Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının durumu şüpheli bularak başlattığı soruşturmada, bakıcı Saliha A'nın kısa bir süreliğine evden dışarı çıktığı ve bu sırada eşi Salih A'nın küçük kızla yalnız kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine cinayet şüphelisi olarak Salih A gözaltına alındı. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği iddia edildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ece Uslu'nun cesedinde yapılan ön otopside, küçük kızın, yüzü yastık ya da benzeri bir cisimle kapatılıp boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Salih A'nın, emniyette verdiği ilk ifadesinde, ''olayı tam olarak hatırlamadığını'' söylediği öğrenildi.