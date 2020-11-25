7 yaşındaki çocuğu istismar edip öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup öldüren sanık, 8 yıl aradan sonra 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulanması tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ekim 2012 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Taşyalak Mahallesi'nde yaşandı. Pamuk tarlasına gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki Yağmur Özaydın, eve dönmedi. Küçük kızı bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kızın cesedi, 2 gün sonra tarlada bulundu. Yapılan çalışmada aynı mahallede oturan U.B. (26) ve Y.B. (25) kardeşler, olaydan bir yıl sonra Bursa’da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar daha sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Ailenin avukatı, kararı usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozdu.



Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar U.B. ve Y.B. ile maktulün ailesi ve avukatı katıldı. Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen kardeşlerden Y.B.’ye "Kasten adam öldürme", "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 35 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanması tepki çekti. Sanıklardan U.B. ise tahliye edildi.