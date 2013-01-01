7 yaşındaki Büşra araçtan çıkıp, anne babasını kurtardı

Kastamonu'da 40 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan çıkmayı başaran 7 yaşındaki Büşra Ak, ana yola çıkıp yardım çağırarak araçta sıkışan anne ve babasını kurtardı.

Kaza, Bozkurt İlçesi Şehitlik mevkiinde sabah 03.30 sıralarında meydana geldi. Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı görev yapan 37 yaşındaki Ramazan Ak, Orman İşletme Müdürü olan aynı yaştaki eşi Emel Ak ve kızları Büşra ile birlikte, yılbaşı eğlencesi düzenleyen arkadaşlarının daveti üzerine daha önce görev yaptığı Bozkurt İlçesi’ne gitti. Gece boyunca eğlenen Ak ailesi, saat 03.00 sıralarında, Çatalzeydin’deki evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Ramazan Ak, Şehitlik mevkiinde aracının direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, taklalar atarak 40 metrelik uçuruma yuvarladı.

Kazada hafif yaralanan 1. sınıf öğrencisi Büşra Ak, otomobilden çıkıp, ana yola tırmandı. Burada bir süre bekleyen Büşra, gelen bir aracı el işaretiyle durdurdu, sürücüye "Kaza yaptık. Annem ve babam aşağıdaki otomobilde yaralı" dedi. Sürücü de hemen cep telefonundan polisi ile 112 Acil Servis’i aradı.

İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı Ramazan ve eşi Emel Ak’ı araçtan çıkardı. 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Başında sıyrıklar oluşan Ramazan Ak, kızı Büşra ile birlikte taburcu edilirken, beli kırılan Emel Ak’ın tedavisi devam ediyor.