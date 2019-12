7 temel hareketle günü zinde geçirin

Mesai saatlerinde, ne kadar yoğun olsanız da, kendinize mutlaka zaman ayırın ve her gün ya da en azından iki günde bir, bu 7 yoga hareketini uygulamaya çalışın. Çünkü bu egzersizler tekrar enerji kazanmanız ve zihninizi yeniden canlandırmanız için birebir.



Stresten kurtulmak için



Sandalyenin kenarına oturun. Sol elinizi sağ dizinizin dışına, sağ elinizi de taburenin kenarına yerleştirin. Nefes alıp, omzunuzu gergin bir şekilde kaldırın. Nefes verirken vücudunuzun üst kısmını yavaşça sağa doğru çevirin. Omuzlarınızı gevşetip, 3 kez derin nefes alın. Hareketi bu kez sola doğru tekrarlayın.



Yorgun uyananlar için



CANLANMA EGZERSİZİ



Bu egzersiz sabahları yorgun uyanıp, kan dolaşımını canlandırmaya ihtiyaç duyanlar için birebir: Omuzlarınızı dik, bacaklarınızı da kalça genişliğinde açarak sandalyeye oturun. Nefes alırken kollarınızı omuz hizasında yanlara doğru açarak iyice esnetin. Şimdi her iki kolunuzla arkaya doğru daire çizin. Başlangıçta küçük, ardından her seferinde daha büyük daireler çizmelisiniz. Hareketi bir kez de aksi yöne uygulayın.



Gergin olanlar için



GEVŞEME EGZERSİZİ



Bacaklarınızı her iki yöne doğru açarak diz çökün. Ellerinizle zeminden destek alın, bakışlarınızı yere sabitleyin. Derin nefes alın. Nefesinizi verirken kalçanızı kaldırıp, bacaklarınızı iyice gerin. Ayak tabanlarınız ile ellerinizin zeminde kalmalı. Nefes alırken tekrar diz çökün. Egzersizi 10 kez tekrar edin.



Gerginliği atmak için



RAHATLAMA EGZERSİZİ



Gergin geçen bir toplantı veya görüşme sonrası sıkıntınızı atıp rahatlamak için ideal bir egzersiz: Göğüs kafesinizi açarak nefes alışverişinizi düzeltin. Bacaklarınızı kalça genişliğinde açıp, sandalyenin kenarına oturun. Kollarınızı vücudunuzun her iki yanında aşağıya doğru sarkıtın. Nefes aldıktan sonra omuzlarınızı geriye doğru yuvarlayıp, yukarıya bakın. Nefes alın, omuzlarınızı öne doğru yuvarlayın, başınızı aşağıya düşürün ve karnınızı içeriye doğru çekin. Egzersizi 5 kez tekrarlayın.



(Formsante)