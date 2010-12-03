7. sınıflar da SBS’ye girecek

T24 - Danıştay, '6. sınıfta SBS’ye giren öğrenciler bu yıl halen okudukları 7. sınıfta SBS’ye tekrar katılacak, 8. sınıfta da SBS’ye girecek' dedi.



7. sınıfların SBS sınavımım 5 Haziran 2011’de yapılacağı açıklandı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle...



Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 3 yıla yayılan SBS’nin yalnızca 8. sınıfta gerçekleştirilmesi yönündeki düzenlemesinin yarattığı karmaşa, itirazlar üzerine alınan yargı kararlarıyla hem öğrencilerin hem de velilerin başını döndürdü. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, daha önce 8. Daire’nin iptal ettiği 7. sınıf SBS’nin yapılmasına vize verdi.



Yeni SBS sistemine göre, 2009 - 2010 öğretim yılında 6. sınıfta olup SBS’ye katılanların 7 ve 8. sınıfta da sınava girecekleri açıklandı, bir öğrenci velisi de itiraz ederek Danıştay 8. Daire’de dava açtı. Daire, 6. sınıfta okuyanların kapsam dışında bırakılmasını anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak, bu yıl yapılacak 7. sınıf SBS’nin yürütmesini durdurdu. Karar üzerine MEB, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti. MEB’in yaptığı itirazı kabul eden kurul, 7. sınıf SBS’nin yapılmasına vize verdi. Buna göre, 6. sınıfta SBS’ye giren öğrenciler bu yıl halen okudukları 7. sınıfta ve gelecek yıl 8. sınıfta SBS’ye katılacak. 7. sınıf SBS 5 Haziran 2011’de yapılacak.





Karara tepkiler farklı



- Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: Daha büyük kargaşaya yol açacağını düşünüyorum. MEB’in itirazının kabul edilmesini doğru buluyorum. Eğer sınav yapılmazsa ciddi kaos olacaktı. Çocukların sınava girecek olması sevindirici değil ama 6. sınıftaki SBS’den çok yüksek puan alan çocukların puanlarının sıfırlanması ihtimali vardı.



- Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç: Karar kaos yaratacak. Mahkeme kararı esastan görüşüp yeni bir karar alabilir, MEB yine itiraz edebilir ve Kurul itirazı yeniden değerlendirebilir. Bu süreç sınav yapılana kadar devam edebilir. Bu durum hem öğrenci, hem veli psikolojisini bozacaktır.



- Eğitim İş Genel Başkanı Yüksek Adıbelli: 8. Daire’nin kararının ardından 7. sınıflar için SBS yapılmayacak diye hazırlık yapıldı. Bakanın, veliler ve öğrencilerin aklındaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama yapması lazım.



- Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan: Bazı ailelerin SBS için yaptığı harcamanın sınırı yok. Çok ciddi anlamda kafayı sınava takan aileler çocuğunu 15 bin liraya kadar olan butik dershanelere gönderiyor. Haftada 20 saat özel ders aldıran aileler var. Son karar üzerine bir grup veli Danıştay’a dava açarsa ne olacak? Kısır döngü içine girilecek.



- Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: Sağlıklı bir karar. Maçın tam ortasında kurallar değişmemeli. Nasıl bir başlangıç yapıldıysa o şekilde devam etmeli.





Sevinelim mi üzülelim mi?



- Merve Sena Taşçı: Geçen yıl SBS’den 475 puan aldım. Bu yıl için de dersaneye başladım. Sonra 7’lerde SBS’nin olmayacağı söylendi. Ben de dersaneyi bıraktım. Şimdi ‘olacak’ deniyor. Yarım dönemim boşa gitti. Buna mı üzüleyim yoksa geçen yıl aldığım puan boşa gitmeyecek buna mı sevineyim, şaşırdım.



- Çağla Sipahi: Geçen yıl SBS’den 496 puan aldım. Bizimle kobay gibi oynamasınlar. Geçen yıl iyi puan almama rağmen bu yıl sınav yapılmayacağını öğrenince en azından stres yaşamayacağım diye kendimi rahatlattım. Sınav hazırlığını boşladım. Şimdi ‘sınav var’ diyorlar. Ve ben de kendi kendime soruyorum, acaba tökezler miyim?



- Sena Öğrünç: Sağ olsunlar, büyüklerimiz bize güven duymamayı öğretti. Bu sınavın yapılacağını biliyordum. Öyle denir böyle denir sonuçta yine sınav yapılır diye düşündüm. Yapılsın daha iyi. Artık sınavlarla derdimiz kalmadı. Bizim sıkıntımız sürekli sistemlerle oynamaları, sürekli kararsızlık yapmaları.





