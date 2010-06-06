7. sınıf SBS'ye 1 milyon öğrenci katıldı

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Seviye Belirleme Sınavı (SBS), tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'de gerçekleştirildi.SBS, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başladı ve 100 dakika sürdü. Öğrencilere sınavda 90 soru yöneltildi.İlköğretim 6. sınıflar da 12 Haziran Cumartesi günü SBS'ye katılacak.İlköğretim 6 ve 7. sınıfların sınav sonuçları ise 6 Ağustos 2010'da açıklanacak.İstanbul'da sınavdan çıkan öğrenciler stresleri bittiği için mutluydu. Öğrenciler, NTV mikrofonuna sınavın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi.Çocuklarını sınavların yapıldığı okulların kapısında bekleyen veliler ise heyecanlıydı. Anne ve babalar, en az öğrenciler kadar gergin dakikalar yaşadı.İzmir'deki okullarda Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) giren öğrencileri bir sürpriz bekliyordu.Öğrenciler, öğretmenleri tarafından şekerle, çikolatayla karşılandı. Ayrıca adaylara su ve kalem gibi ihtiyaçları verildi.İzmir'de 51 bin öğrenci bugün sınava girdi.