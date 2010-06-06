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Yaşam

7. sınıf SBS'ye 1 milyon öğrenci katıldı

İlköğretim 7. sınıf öğrencisi yaklaşık 1 milyon 68 bin adayın katıldığı Seviye Belirleme Sınavı yapıldı.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - İlköğretim 7. sınıf öğrencisi yaklaşık 1 milyon 68 bin adayın katıldığı Seviye Belirleme Sınavı yapıldı.


A KİTAPÇIĞI SORULAR VE CEVAP ANAHTARI


B KİTAPÇIĞI SORULAR VE CEVAP ANAHTARI



Seviye Belirleme Sınavı (SBS), tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'de gerçekleştirildi.

SBS, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başladı ve 100 dakika sürdü. Öğrencilere sınavda 90 soru yöneltildi.

İlköğretim 6. sınıflar da 12 Haziran Cumartesi günü SBS'ye katılacak.

İlköğretim 6 ve 7. sınıfların sınav sonuçları ise 6 Ağustos 2010'da açıklanacak.

İstanbul'da sınavdan çıkan öğrenciler stresleri bittiği için mutluydu. Öğrenciler, NTV mikrofonuna  sınavın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi.

Çocuklarını sınavların yapıldığı okulların kapısında bekleyen veliler ise heyecanlıydı. Anne ve babalar, en az öğrenciler kadar gergin dakikalar yaşadı.

İzmir'deki okullarda Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) giren öğrencileri bir sürpriz bekliyordu.

Öğrenciler, öğretmenleri tarafından şekerle, çikolatayla karşılandı. Ayrıca adaylara su ve kalem gibi ihtiyaçları verildi.

İzmir'de 51 bin öğrenci bugün sınava girdi.


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