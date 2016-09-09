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Dünya

7 sene boyunca bir tabutta tutularak işkence gören kadının öyküsü beyaz perdede...

California’da yaşayan bir çift tarafından kaçırılan genç kadın yedi yıl boyunca işkence ve tecavüze maruz kaldı

09 Eylül 2016 22:56


ABD’nin California eyaletinde 1977 yılında Cameron ve Janice Hooker tarafından kaçırılan 20 yaşındaki Colleen Stan, yedi yıl boyunca bir tabutta tutularak işkenceye ve tecavüze maruz kaldı. Genç kadının yaşadıkları "Girl in the Box" filmiyle beyaz perdeye aktarıldı.

Hooker çifti, yolun kenarında otostop yaparken gördükleri Stan’i arabalarına alarak kaçırdı.Arabaya binen genç kadın, evli çiftin bir bebekle seyahat ettiğini görünce ilk başta güvenilir insanlar olduklarını düşündü ve şüphelenmedi. Fakat kısa bir süre sonra Cameron Hooker sessizliği bozarak, Stan’i elindeki bıçakla tehdit etmeye başladı. Genç kadının ağzını bantlayıp, ellerini ve ayaklarını bağladı. People dergisine konuşan Stan, kaçırıldığı sırada Hooker çiftinin onu öldüreceğini düşündüğünü ifade etti.

Kaçırdıkları kadını California’daki evlerine getirerek, yataklarının altında sakladıkları ahşap bir tabut içinde yedi sene boyunca alıkoyan evli çift, genç kadına senelerce işkence ve tecavüz etti. Stan’in ifadesine göre, genç kadın günde üç saat tabutun içinde kalıyordu ve sadece işkence etmek istediklerinde dışarıya çıkmasına müsaade ediyorlardı.
 

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tabutişkence filmGirl in the Box

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