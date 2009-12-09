7 şehitten 3'ü toprağa verildi

T24- Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki terörist saldırı sonucu şehit olan 7 askerin otopsi işlemleri tamamlandı. Şehitlerin cenazeleri, Tokat'taki törenin ardından memleketlerine gönderilecek. Tokat halkı da şehitler için bir oldu ve teröre lanet yağdırdı. Şehitler için hastane önünde Kuran okuyan vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.





ŞEHİTLERİN CENAZE TÖRENLERİ



Şehit Harun Arslanbay'ın evinde yas var - galeri





Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyü yakınlarındaki terörist saldırıda şehit düşen jandarma uzman çavuş Harun Arslanbey (Adana) ile jandarma erler Onur Bozdemir (Adıyaman), Kemal Pide (Ordu), Ferit Demir (Muş), Yakup Mutlu (Muş), Cengiz Sarıbaş (Giresun) ve Fatih Yonca'nın (Hatay) Tokat Dr. Cevdet Devlet Hastanesi Morgu'nda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı.



Şehitlerin gece saatlerinden sabaha kadar süren otopsi işlemlerinin 2 savcı ve 2 doktor gözetiminde yapıldığı kaydedildi.



Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından morga askerler tarafından tabutlar götürüldüğü gözlendi.



Şehitlerin cenazeleri, Tokat İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.





Şehitler için Kuran okundu



Bu arada, şehitlerin cenazelerinin bulunduğu hastane morgu önünde nöbet tutan askerlerin yanında bir vatandaşın Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.



Tokat'ta vatandaşlar, kentin işlek caddelerinde araç konvoyları ve yürüyüşler düzenleyerek terörü lanetledi. Vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğünün bulvar üzerindeki hizmet binası önünde İstiklal Marşı'nı okudu.



Ellerinde ve araçlarında Türk Bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" gibi sloganlar atarak gecenin geç saatlerine kadar terörü kınadı. Bulvarda, zaman zaman yürüyüş ve konvoylar nedeniyle araç trafiğinin aksadığı görüldü.



Reşadiye'de de çok sayıda vatandaş, şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından "Komando" marşını okudu.



Şehit cenazelerinin bulunduğu hastane morgu önünde askerler nöbet tutuyor. Hastanenin acil servisine gelen hastalar, Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Hastanesi'ne yönlendiriliyor.



Reşadiye ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar ve Reşadiye-Koyulhisar arasında bölümlerinde güvenlik güçlerinin araç kontrolü yaptığı görüldü. Yol güzergahında zırhlı askeri araçların beklediği gözlendi.





Yaralıların tedavisi sürüyor



Öte yandan, saldırıda yaralanan jandarma uzman Çavuş Yusuf Öztürk ve jandarma er Emrah Mandıralı'nın tedavisinin Niksar Devlet Hastanesinde, jandarma er Arif Temel'in tedavisinin ise Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesinde sürdüğü belirtildi.



Saldırıda yaralanan 3 askerden biri olan ve Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emrah Mandıralı'nın, U21 Milli Takım Teknik Direktörü ve Trabzonspor'un efsanevi oyuncularından, eski milli futbolcu Hami Mandıralı'nın uzaktan akrabası olduğu ifade edildi.



Evli, 1 çocuk babası Emrah Mandıralı'nın, Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Başdurak Köyü'nde yaşadığı kaydedildi.



Diğer yandan, Tokat ve çevresinde yüksek kesimlerde dünkü saldırı anında olduğu gibi bugün sabah saatlerinde de yoğun sisin etkili olduğu, dağlık ve ormanlık bölgelerde görüş mesafesinin iyice düştüğü gözlendi.





Erdoğan: Alışılmışın dışında bir durum



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde açıklama yaptı.



"Yaşanan terör olayı kalleş bir pusudur. Bu saldırının arkasında kim varsa en ağır bir şekilde bedelini ödeyeceklerdir. Olayın şekli itibarıyla teknik değerlendirmeler yapılıyor. Burada alışılmamış bir durum söz konusu. Bunu hangi örgütün ya da hangi örgütlerin yaptığı işbirliği sonucu olduğunu görmek istiyoruz. Bunları haberden düşürüp, bunları küçük görmek gerekiyor. Terör örgütünün amacı da bu. Bunun propagandasını yapmayalım. Bu olaylara prim vermeyelim."





Genelkurmay: Operasyonlar sürüyor.



Olayın meydana geldiği bölgeye ilave kuvvetler sevk edilmiş olup operasyonlara devam edilmektedir. Şehitlerimize Tanrıdan rahmet, değerli ailelerine, silah arkadaşlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





İstanbul'da da teröre lanet yağdı



Kartal'da, akşam saatlerinde Tokat'tan gelen şehit haberleri ve ilçede yaşanan yasadışı eylemleri protesto etmek için sokağa çıkan yaklaşık 200 kişilik bir grup dev Türk bayrakları ile yürüyerek eylem yaptı. Yürüyüş yapan gruba bazı vatandaşlar araçlarından ve evlerinden alkışlayarak destek verdi.



Göstericileri DTP ilçe binasından uzak tutmaya çalışan polis ile eylemciler arasında koşuşturma yaşandı. Yaklaşık 5 kilometre yürüyen vatandaşlar Kartal Meydanı'nda okunan İstiklal Marşı'nın ardından dağıldı.



Yürüyüş sırasında Emniyet güçleri herhangi bir olay çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.



Tunceli’de gerginlik



DTP Tunceli İl Başkanı Veli Haydar Güleç'in basın açıklaması öncesinde bazı DTP'liler, polis araçlarına, kimi banka şubeleriyle iş yerlerine molotof kokteyli attılar.



DTP İl Başkanı Veli Haydar Güleç'in basın açıklaması öncesinde Moğultay Mahallesi Sanat Sokak'ta bir araya gelen grup, PKK'nın simgesini taşıyan bez parçalarını açarak, yürüyüşe geçti.



Kalabalık, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iki bankanın şubeleri ile Kışla Meydanı'nda güvenlik önlemleri alan polis araçlarına molotof kokteyli attı.



Emniyet güçlerine molotof kokteyli atılması üzerine, güvenlik kuvvetleri gruba müdahale etti. Polis, bölgede bulunan bazı iş yerlerine molotof kokteyli atmaya devam ederek dağılan grubu takibe aldı.



Polisten kaçan bazı grup üyeleri, DTP il binasına sığındı. Emniyet güçleri, bir süre bina önünde bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.



Kışla Caddesi'ndeki AKP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan DTP İl Başkanı Veli Haydar Güleç, son günlerde istenmeyen olaylar yaşanmaya başladığını belirterek, ''Barışa, demokrasiye ve özgürlüğe hizmet edecek yeni adımların önünü açmamız gerekiyor. Bu toplumun ihtiyacı bunlardır'' dedi.



Siyasi partilerin kapatılmasını önleyecek tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Güleç, şunları söyledi:



''Yasal düzenlemelere ihtiyaç var dendi. Ama aradan 1.5 yıl geçti ve hükümet sanki hiç konuşulmamış gibi yaklaşıyor. DTP'yi kapatmak, aslında ateşin üzerine benzin dökmektir. Bunu böyle görmek lazım. Bu süreçte DTP'nin rolünü, yapmak istediklerini herkesin ciddiye alması, önemsemesi gerekiyor.''