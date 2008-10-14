7 saatin hikayesi

Bayraktepe'deki çatışmada yaralanan Er Okan Özalp, ateş altında geçen 7 saati anlattı: teröristler cuma geldi. İlk ateşte vurulduk. Kobralar gelince saklandılar.



Cuma günü geldiler



Birkaç gündür görüntü alıyorduk. Cuma günü havan attık, saklandılar. Günüdüz oraya özel hareket timi çıkınca baskını gündüze aldılar. Yoksa, gece baskın yapacaklardı. O zaman daha büyük bir facia yaşanabilirdi.



Kobralar yetişti



Gündüz yardım gelemezdi. Çünkü açık hedef olurlardı. Geceyi beklediler. Verdiğimiz koordinatlara havan attılar. Özel timler ve kobralar yetişmeseydi 40'ımızda şehit düşerdik. Hepsinde Allah razı olsun.



