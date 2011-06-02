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7 muvazzaf asker tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi!

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sabah saatlerinde getirilen 9 muvazzaf askerin savcılık sorguları tamamlandı.

02 Haziran 2011 03:00

T24 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 9 muvazzaf askerden, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 7'si, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. 

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sabah saatlerinde getirilen 9 muvazzaf askerin savcılık sorguları tamamlandı. 

''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Taş'ın da aralarında bulunduğu 7 muvazzaf askeri, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.

2 muvazzaf asker ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

Muvazzaf askerlerin savcılık sorguları yaklaşık 12 saat sürdü. 

Bu arada, rahatsızlanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan muvazzaf askerin albay olduğu ve mahkemeye sevk edilenler arasında bulunduğu öğrenildi. 


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