7 muhtar gözaltına alındı

Diyarbakır'da, aralarında 7 muhtarında bulunduğu 93 kişi "PKK'ya yardım ve yataklıktan" gözaltına alındı. İfade işlemlerinin adından mahkeyeme sevk edilen 93 kişiden 38’i tutuklandı, 36’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, 7’si mahalle muhtarı olmak üzere 93 kişi gözaltına alındı.

Kronos'ta yer alan habere göre, gözaltına alınan kişilere, “PKK/KCK örgüt üyelerine yardım, yataklık yapmak, propaganda yapıp örgüte eleman ve finans desteği kazandırmak, örgütün eylemlerine zemin hazırlamak” suçlamaları yöneltildi.

Gözaltına alınan 93 kişiden 38’i tutuklandı, 36’sı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı verildi.

Aranan 19 kişi ise adreslerinde tespit edilemedi.

Operasyon Diyarbakır’ın Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Ergani, Çermik, Çüngüş, Lice, Hazro, Kocaköy ilçelerinde gerçekleşti.