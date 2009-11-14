7 milyon ailenin banka hesabı yok

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Financial Times gazetesi ile yaptığı video mülakatta, Türkiye’deki genç nüfusa ve henüz bankada hesabı bulunmayan ailelere dikkat çekti.



Dinçer, bu haliyle Türkiye’nin yabancı bankalar için ‘çok çekici’ pazar olduğunu vurguladı. FT.com sitesinde yayınlanan video röportajında Suzan Sabancı Dinçer, global kriz ve Türkiye’nin performansı, Akbank’ın rolü ve Citigroup ile olan ilişkileri hakkındaki düşünce ve görüşlerini anlattı.



Ekonomi önemli gündem Türkiye’nin krizde nasıl bir performans sergilediği sorusuna Suzan Sabancı Dinçer, şu yanıtı verdi: “Krizde öncelikle ihracat pazarlarımız etkilendi. Avrupa’daki ihracat pazarlarımız krizden daha da ciddi şekilde etkilendi. Her şeye rağmen Türk bankacılık sektörünün diğer ülkelerdeki benzerlerine kıyasla krizde çok iyi bir performans sergilediğinin altını çizmeliyim. Türk bankaları sağlıklı bilançolara ve sağlam bir yapıya sahip. Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını ve faiz oranlarını düşürerek krizin etkilerinin sınırlandırılmasında etkin rol oynamıştır. Ekonomik canlanmanın ve piyasalara duyulan güvenin arttığını görmekteyiz. Fakat ekonomik büyüme hâlâ en önemli gündem maddesi.”



7 bankanın kontrolü



Suzan Sabancı Dinçer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Avrupa’daki ortalama yaş 40 iken Türkiye’deki ortalama yaş 29’dur. Türkiye’de bankacılık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan en az 7 milyon hane bulunmaktadır. Bu sebeple, Türkiye yabancı yatırımcılar için çok cazip bir ülke olmaya devam etmektedir. Ancak, Türk bankacılık sektörünü incelediğimizde aktiflerin yüzde 85’inin yaklaşık 7 banka tarafından kontrol edildiğini görmekteyiz. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde, orta ölçekli bankalar arasında bir konsolidasyon süreci yaşanabileceğini düşünüyorum.”



Citigroup ortaklığı



Citigroup ile Akbank’ın yüzde 20 ortaklığa dayalı ilişkisini ‘uzun dönemli stratejik ortaklık’ olarak anlatan Suzan Sabancı Dinçer, “Olası bir konsolidasyon sürecinde Akbank nasıl bir rol oynayacak” sorusunu da “Öncelikle organik büyüme fırsatlarına odaklanacağız. Cazip fırsatlar sunacak inorganik büyüme fırsatları çıkması durumunda değerlendirmeye alacağız” diye yanıtladı.