-7 milyarıncı bebek doğdu ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Dünya nüfusu bugün saat 00.01 itibarıyla 7 milyara ulaşırken, BM Nüfus Fonu (UNFPA) her ülkeden sembolik olarak ''7 milyarıncı bebeği'' seçti. Bu kapsamda, Türkiye'nin 7 milyarıncı bebeği de Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gözlerini açtı. UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Zahidul Huque, dünya üzerindeki 7 milyarıncı bebeğin nerede doğacağının bilinmesinin imkansız olduğundan, dünya genelinde her ülkede 31 Ekim günü doğacak ilk bebeğin, dünya üzerindeki ''7 milyarıncı insan'' olarak tarihe geçmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Bu kapsamda Türkiye'de ''7 milyarıncı bebeğin'' belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa olarak, gün içinde çok sayıda doğumun gerçekleştiği Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin seçildiğini dile getiren Huque, bu özel güne ismini verecek bebeğin dünyaya geldiğini belirtti. Huque, Türkiye nüfusunun büyümeye devam ederek 2050 yılı itibarıyla 100 milyona yaklaşmasını tahmin ettiklerini ifade ederek, ''Türkiye'nin batısında yaşayan kadınlar yaşamları boyunca ortalama 1.7 çocuğa sahip olurken, doğu bölgesindeki kadınlar 3.3 çocuğa sahip oluyorlar. Halihazırda, nüfusun yaklaşık dörtte biri genç yaş grubundan oluşurken, nüfusun yüzde 11'i 60 yaş ve üzerinde. 2050 yılında yaşlıların sayısının 23 milyona ulaşmasını tahmin ediyoruz'' diye konuştu. -Türkiye'nin bebeği erkek oldu Türkiye'de de adını diğer ülkelerdeki bebeklerle birlikte ''7 milyarıncı bebek'' olarak tarihe yazdıracak bebek, saat 00.03'te dünyaya gözlerini açtı. Anne Gamze Özkan (20) ile baba Mustafa Özkan'ın (21) ilk çocukları olan bebek, normal doğumla 2 kilo 930 gr. olarak dünyaya geldi. Türkiye'nin şanslı bebeğine, ailesi ''Yusuf Efe Özkan'' ismini verdi.