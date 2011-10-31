T24 LogoT24 Logo
Yaşam

7 milyarıncı bebek doğdu ANKARA (A.A)

31 Ekim 2011 09:45

-7 milyarıncı bebek doğdu ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Dünya nüfusu bugün saat 00.01 itibarıyla 7 milyara ulaşırken, BM Nüfus Fonu (UNFPA) her ülkeden sembolik olarak ''7 milyarıncı bebeği'' seçti. Bu kapsamda, Türkiye'nin 7 milyarıncı bebeği de Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gözlerini açtı. UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Zahidul Huque, dünya üzerindeki 7 milyarıncı bebeğin nerede doğacağının bilinmesinin imkansız olduğundan, dünya genelinde her ülkede 31 Ekim günü doğacak ilk bebeğin, dünya üzerindeki ''7 milyarıncı insan'' olarak tarihe geçmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Bu kapsamda Türkiye'de ''7 milyarıncı bebeğin'' belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa olarak, gün içinde çok sayıda doğumun gerçekleştiği Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin seçildiğini dile getiren Huque, bu özel güne ismini verecek bebeğin dünyaya geldiğini belirtti. Huque, Türkiye nüfusunun büyümeye devam ederek 2050 yılı itibarıyla 100 milyona yaklaşmasını tahmin ettiklerini ifade ederek, ''Türkiye'nin batısında yaşayan kadınlar yaşamları boyunca ortalama 1.7 çocuğa sahip olurken, doğu bölgesindeki kadınlar 3.3 çocuğa sahip oluyorlar. Halihazırda, nüfusun yaklaşık dörtte biri genç yaş grubundan oluşurken, nüfusun yüzde 11'i 60 yaş ve üzerinde. 2050 yılında yaşlıların sayısının 23 milyona ulaşmasını tahmin ediyoruz'' diye konuştu. -Türkiye'nin bebeği erkek oldu Türkiye'de de adını diğer ülkelerdeki bebeklerle birlikte ''7 milyarıncı bebek'' olarak tarihe yazdıracak bebek, saat 00.03'te dünyaya gözlerini açtı. Anne Gamze Özkan (20) ile baba Mustafa Özkan'ın (21) ilk çocukları olan bebek, normal doğumla 2 kilo 930 gr. olarak dünyaya geldi. Türkiye'nin şanslı bebeğine, ailesi ''Yusuf Efe Özkan'' ismini verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24