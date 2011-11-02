-7 milyarıncı bebeğe ömür boyu eğitim bursu ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye'nin 7 milyarıncı bebeği Yusuf Efe Özkan'a ömür boyu eğitim bursu verdi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen törende, Türkiye'nin eğitimde kurulmuş ilk sivil toplum örgütü olarak, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin çocuklarına sahip çıkma sorumluluğunu niye hissediyorlarsa, aynı şekilde Yusuf Efe bebeğe de aynı sorumlulukla sahip çıktıklarını söyledi. Pehlivanoğlu, şunları kaydetti: ''Dünyada seçilmiş 7 milyarıncı bebek olarak, diğer beş arkadaşıyla yan yana geldiği zaman iyi bir yabancı dile sahip olmasını ve boynunun dik olmasını arzu ediyoruz. Onun için TED olarak dün karar aldık ve Yusuf Efe'yi okul öncesinden üniversitenin sonuna kadar üniversite ile ilgili bugün adı LYS olan o gün ne olacağını bilmediğimiz sınavı geçmek koşuluyla, tüm masrafları tarafımızdan karşılanması ile ilgili taahhütnameyi sunacağız.'' Tüzük gereği bebeğe maddi katkıda bulunamadıklarını belirten Pehlivanoğlu, ''Eğer baba kabul ederse TED Ankara Kolejine hizmet eden kuruluşlardan birinde sigortalı olarak işe girmesi için TED Ankara Koleji Vakfı Başkanı da çocuğuna bakabilmesi için hemen bugün talimat verecek ve birkaç gün içerisinde de sigortalı olarak işe başlayacak'' dedi. 7 milyarıncı bebeğin tüm bebeklerde olmasını arzu ettiklerini ifade eden Pehlivanoğlu, Türkiye'nin kalkınmasının, ileriye gitmesinin tek yolunun tüm bebeklerin mutlu ve başlarının dik olması olduğunu söyledi. -''En küçük TED'li''- Konuşmaların ardından TED Gene Başkanı Pehlivanoğlu, toplantıya babaannesi Fatoş Özkan'ın kucağında gelen Yusuf Efe bebeğe ''En küçük TED'limize rozetini takmaktan büyük mutluluk duyuyorum'' diyerek TED'in rozetini ve altın taktı. Pehlivanoğlu, ''Yusuf Efe Özkan'a ülke genelinde herhangi bir Türk Eğitim Derneği Okulunda ve TED Üniversitesinde ömür boyu burslu okuma hakkı verilmiştir'' yazılı eğitim taahhütnamesini, anne Gamze Özkan ve baba Mustafa Özkan'a takdim etti. Güven Hastanesinin de bebeğin 18 yaşına kadarki sağlık masraflarını karşılayacağını bildiren Pehlivanoğlu, ''İnşallah tüm bebekler 7 milyarıncı bebek gibi olur'' dedi. Baba Mustafa Özkan da sigortalı olmayan bir işte çalıştığını, Pehlivanoğlu'nun teklifini kabul edeceğini söyledi. Özkan, ''İşçiyim, İvedik'te çalışıyorum, ama sigortalı bir işe girmek bizim için daha iyi olur. İnşallah depremde annesiz, babasız kalan çocuklar da bizim çocuğumuz gibi şanslı olurlar'' diye konuştu. Bu yaşananların kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu ifade eden anne Gamze Özkan, ''Bebeğin bütün masraflarını düşündük ama şanslı oldu. Herkese teşekkür ederiz'' dedi.