7 köşe yazarı Ergenekon davası mütalaasını değerlendirdi

5 gazeteden 7 köşe yazarı, Ergenekon Davası Cumhuriyet Savcıları'nın açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını değerlendirdi.

Milliyet gazetesinden Fikret Bila, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök, Yeni Şafak gazetesinden Ali Bayramoğlu, Vatan gazetesinden Mustafa Mutlu, Güngör Mengi ve Posta gazetesinden Candaş Tolga Işık mütalaaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

5 gazeteden 7 köşe yazarının mütalaaya ilişkin görüşleri şöyle:

Fikret Bila – Milliyet

Savcılık mütalaasının tartışılacak yönleri

Basın mensupları dün acaba İmralı’dan nasıl bir haber gelecek diye beklerken, haber Silivri’den geldi.

Ergenekon davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ergenekon savcısı Ergenekon sanıkları için istenebilecek en ağır cezaları istemişti.

Aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da olmak üzere birçok sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyen savcılık, diğer sanıklar hakkında da 7,5 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediyordu.

Başbuğ ve diğer komutanların yanı sıra ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenenler arasında Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Mehmet Haberal, Fatih Hilmioğlu, Kemal Gürüz gibi gazeteci, milletvekili, profesör siviller de vardı.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

Ahmet Hakan - Hürriyet

Emekli Genelkurmay Başkanı’na “müebbet” istediler...

Hem de ağırlaştırılmışından...

Ama emekli Genelkurmay Başkanı’na “terör örgütü” üyeliğinden ceza istemediler.

Böylece...

- Hem ordumuz “terör yuvası” olma tehlikesinden kurtuldu.

- Hem de “genelkurmay başkanıma terörist diyemezsin” diye haykıran Başbakan’a bir “cemile” yapılmış oldu.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

Ertuğrul Özkök – Hürriyet

Kendinize anlatabilirsiniz ama bize



BU ülkenin Genelkurmay Başkanı’nı...

Yani PKK ile yıllardır mücadele etmiş ordumuzun komutanını...

Örgüt üyesi değildir ama örgütsüz darbe yapacaktı gibi bir gerekçeyle...

Hakkında müebbetin, idamdan bir önceki haline mahkûm edilmesi gerektiğini iddia ederseniz...

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

Ali Bayramoğlu – Yeni Şafak

Ergenekon'da sona doğru…

Dün iddianamesi açıklanan Ergenekon davasının yargıladığı Ayışığı, Sarıkız darbe planları, hükümeti yıpratma amaçlı internet siteleri, irtica andıcı ve 'benzerleri garip bir dokunul- mazlığı olan 27 Nisan muhtırası', 2000'li yılların girişimleridir.

Devletin içindeki, daha doğrusu devlete enformel olarak bağlı ikinci kademeye gelince, bu, seyyar vurucu gruplardan oluşan yasa dışı bir yapıdır.

Darbelere zemin hazırlamak, kaosu beslemek, hikmet-i hükümete uygun işler, infazlar yapmak bu yapının işi olmuştur.

Doğal olarak bunlar kurumlardan değil, kişilerden oluşur.

Gerektiğinde devreye girer.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

Mustafa Mutlu – Vatan

Ya darbe yapsalardı?

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Ergenekon davasında esas hakkındaki mütalaayı yaklaşık üç aylık gecikmeyle nihayet dün açıkladı!



Mütalaanın ana fikri şu:



“Ergenekon Terör Örgütü’nün varlığı sabittir!”



Gelin görün ki “varlığı sabit olan” bu terör örgütünün “şefi” belli değil!



Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dâhil herkes “üye” ama yönetici yok...



Herkes üye... Bundan anlıyoruz ki Ergenekon, “çok demokratik” bir “terör örgütü!”



Ve herkes eşit...

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

Güngör Mengi – Vatan

Yaman çelişki

Ergenekon terör örgütü bir hayaletti; 4 yıldan beri hayalet taşlıyorduk.



Adını anmak bile suçtu.



Dün yapılan 281’inci duruşmada savcı “Ergenekon örgütünün varlığı tespit edilmiştir” dedi.



Ve ardından ağır makinelitüfek ateşi gibi ceza talepleri yağmaya başladı.



Silivri’deki mahkemede savcı, esas hakkındaki mütalaasını sunarken eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Orgeneral Nusret Taşdeler, Orgeneral Hurşit Tolon, gazeteci Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

Candaş Tolga Işık – Posta

Ağırlaştırılmış barış süreci

Genelkurmay başkanı:

Ağırlaştırılmış müebbet.

Genelkurmay ikinci başkanı:

Ağırlaştırılmış müebbet.

Jandarma genel komutanı:

Ağırlaştırılmış müebbet.

Birinci ordu komutanı:

Ağırlaştırılmış müebbet.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız