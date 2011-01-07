-7 KİŞİNİN KATİLLERİ DE SERBEST İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Sarıyer'de aynı aileden biri çocuk 7 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan ve 7'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları karar Yargıtayca bozulan Metin Tanış ile Ertekin Tanış'ın CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliyesine karar verildi. Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, verilen kararın Yargıtayca bozulmasının ardından tutuklu olarak yargılanmalarına devam edilen Metin Tanış ve Ertekin Tanış'ın, CMK'nın 102. maddesi kapsamında yaptıkları başvuruyu inceledi. Her iki sanığın da tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına hükmetti. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Çınar ailesinden Şamil Çınar, eşi Satı Çınar, kızı Derya Çınar ile 3 yaşındaki yeğenleri Eren Yılanlıdağ, 3 Ocak 2005 tarihinde, Tarabya Cumhuriyet Mahallesi Okul Sokak'taki evlerinde, ailenin oğulları Yılmaz, Özcan ve Muşar Çınar kardeşler de bir hafta sonra Bakırköy'de 34 UL 9843 plakalı otomobilin bagajında silahla öldürülmüş halde bulundu. Olayın azmettiricisi olarak aranan, Çınar kardeşlerin iş yeri komşusu Hamza Karadeniz ise 1 gün sonra Silivri'de otomobili içinde silahla intihar etti. Konuya ilişkin gözaltına alınarak haklarında dava açılan 10 sanık Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Davanın 22 Kasım 2007 tarihli duruşmasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ertekin Tanış ve Metin Tanış'ı, ''7 kişiyi nitelikli biçimde öldürmek'' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanıkların bu cezalarını, duruşmalardaki iyi hallerini göz önüne alarak, 7'şer kez müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme heyeti, aynı sanıkları, ''nitelikli yağma'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' iddialarıyla 11 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti. Diğer sanıklardan Mehmet Salih Erdem'i de ''nitelikli öldürme suçuna yardım etmek'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' gerekçesiyle 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Fikret Memedov ve Elşen Hüseyinov'u da ''suç delillerini yok etme ve gizlemek'' iddiasıyla 2 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı. Kadir Kılıçer, Aydın Kahraman, Muhammed Cahadar, Avram Peres'in, ''suç eşyasını bilerek satın almak'' gerekçesiyle beraatlarına karar veren mahkeme heyeti, İsrail Pekşen hakkındaki davanın da 25 Nisan 2005 tarihinde öldüğünün belirlenmesi nedeniyle düşürülmesine hükmetti. Kararı inceleyen Yargıtay, sanıklar arasında menfaat çatışması olduğuna dikkat çekerek, her sanığın ayrı avukatı olması gerektiği görüşüyle hükmü bozmuştu.