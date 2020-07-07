T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 kişi ölmüş, 126 kişi yaralanmıştı; Sakarya'daki patlama yaşanan havai fişek fabrikasının sahipleri gözaltına alındı

07 Temmuz 2020 13:33

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi.

4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı.

ETİKETLER

sakaryahavai fişekdabrikahabergözaltıAli Rıza CoşkunYaşar Coşkun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24