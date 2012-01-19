-7 kişi, donmak üzereyken kurtarıldı BİNGÖL (A.A) - 19.01.2012 - Bingöl'de karda mahsur kalan 7 kişi, donmak üzereyken kurtarıldı. Bingöl'de yaşayan Kaygalak ailesi, sömestir tatili için merkez Ilıcalar beldesine bağlı Dallıtepe köyüne gitmek için yola çıktı. Kar nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını gören baba Deniz Kaygalak (35), anne Melek Kaygalak (38), çocukları Didem (15), İlker (13), Dilek (12) ve Diyar (7) kalan 7 kilometrelik yolu yürüyerek gitmeye karar verdi. Bir süre yürüyen aile köyde onları karşılamaya gelen akrabaları Uğur Kaygalak ile karşılaştı. Uğur Kaygalak ile yürümeye devam eden aile, Kasımçeşmesi mevkisinde tipi nedeniyle yolunu kaybetti. Kaybolduklarını yetkililere bildiren aileyi kurtarmak için paletli kar ambulansı ve iş makineleri yola çıktı. Paletli kar ambulansı, yer yer kar kalınlığı 1 metreyi aşan Kasımçeşmesi mevkisinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 8 saat tipide mahsur kalan aile, donmak üzereyken kurtarıldı. İlk müdahale yapıldıktan sonra, Ilıcalar beldesine getirilen Kaygalak ailesi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.