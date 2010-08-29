-7. KEZ İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI OSMANİYE (A.A) - 29.08.2010 - Osmaniye'de, BOTAŞ'a iş yapan yüklenici firmadan alacağını tahsil edemediğini ileri sürerek 7. kez intihar girişiminde bulunan müflis iş adamı çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden 4,5 saatte ikna edildi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akyar köyünde, 2007 yılında BOTAŞ'ın yüklenici firmasından ihale ile iş alan eski iş adamı Ali Osman Öksüz (59), işi tamamlayıp teslim etmesine rağmen 300 bin TL'lik hak edişinin ödenmediğini gerekçesiyle intihar etmek istedi. Gece saat 22.000'de, D-400 karayolundan geçen bir yüksek gerilim hattı direğine çıkan Öksüz, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna edilmeye çalışıldı. Ekipler, 380 bin voltluk yüksek gerilim hattının enerjisini kestirerek Öksüz'ü ikna etmek için çaba harcadı. Olay yerine gelen Garnizon Komutanı Jandarma Albay Osman Erkol ile telefonla görüşen Öksüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile görüşmeden direkten inmeyeceğini söyledi. Albay Erkol, Öksüz'ü ikna etmek için olay yerine önce psikolog, ardından eşi Medine Öksüz ve daha sonra da Osmaniye Müftüsü Ramazan Çortul'u çağırdı. İkna çabaları sonuç vermeyince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın özel kalem müdürüne ulaşan Albay Erkol, Öksüz'ü, 4,5 saat kaldığı yüksek gerilim hattı direğinden indirmeyi başardı. Saat 02.30'da direkten indirilen öksüz, 112 Acil Servis ambulansıyla, eşi Medine Öksüz'ün nezaretinde Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. -7. GİRİŞİMİ- Öksüz'ün yakınlarının verdiği bilgiye göre, eski iş adamı daha önce de 6 kez sesini duyurmak için eylem yaptı. İlk eylemini 2 yıl önce Sivas'ta yapan Öksüz, kaldığı otelin çatı katına çıkarak intihara teşebbüs etmiş, olay yerinden otomobili ile geçen Sivasspor'un o dönemdeki teknik direktörü Bülent Uygun, çatıya çıkarak Öksüz'ü ikna etmişti. Öksüz, 2009 yılı Ocak ayında, yine Sivas'ta Çifte Minare'ye çıkmış, aynı yıl içinde bir başka otelin çatısına da 2 kez çıkarak eylem yapmıştı. Ankara'da da bir elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan Öksüz, 12 Mayıs'ta yine Demir Çelik Fabrikası yakınındaki yüksek gerilim hattına çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Kayseri'den Sivas'a yürüyerek eylem yapan Öksüz, bir kez de Sivas'tan Ankara'ya yürüyerek gitmiş ama sonuç alamamıştı.