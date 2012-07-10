7 kez idam cezası verilen Bahçelievler katliamı hükümlüleri çıkıyor!

3. yargı paketi kapsamında Bahçelievler Katliamı davasının hükümlülerinden Bünyamin Adanalı ve Ünal Osmanağaoğlu için infaz durdurma kararı verildi.



''3. Yargı Paketi'' olarak bilinen yasal düzenleme kapsamında “Bahçelievler katliamı'' davasının hükümlülerine tahliye çıktı.

Davanın hükümlüleri Bünyamin Adanalı ve Ünal Osmanağaoğlu’nun avukatları müvekkilleri hakkındaki cezanın infazının durdurulması için Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyla ilgili duruşmaya Adanalı'nın avukatı Yalçın Kasaroğlu, Osmanağaoğlu'nun avukatı Mustafa Ekinci ile bütün müştekilerin avukatları Nezahat Gündoğmuş ve Erşen Sansal katıldı.

Hakim, müşteki avukatlarının düzenlemenin iptal için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi istemini reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki cezaların infazlarının durdurulmasına karar verdi.

Müşteki avukatlarından Erşen Sansal, duruşma çıkışında kararla ilgili ''7 kişiyi öldürdüler. Her bir kişi için yaklaşık 2 yıl cezaevinde kaldılar'' dedi.

Ünal Osmanağaoğlu ile Bünyamin Adanalı, 9 Ekim 1978 tarihinde Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 öğrenciyi Bahçelievler semtindeki evlerinde öldürmekten 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ''6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun''un yürürlüğe girmesiyle 12 Eylül öncesinde eylemleri örgütlü suç dışında tutularak cezaları ayrı ayrı uygulanan kişiler ile örgüt kapsamında değerlendirilerek haklarında tek bir ceza uygulanan kişiler arasındaki eşitsizliği gidermek amacıyla bir düzenleme yapılmıştı.