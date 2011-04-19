-7 KATLI BİNAYI TEKNİK HEYET İNCELEYECEK DİYARBAKIR (A.A) - 18.04.2011 - Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran, Diyarbakır'da 7 katlı binanın çökme tehlikesine karşı boşaltılmasına ilişkin, ''Bu binaların tümü 90'lı yıllarda göçün beraberinde yapıldığı için hiçbir yönetmeliğe uygun değil'' dedi. Baran, beraberinde Belediye İmar İşleri Müdürü Nimet Taş ile Sento Caddesi üzerindeki bir kolonunda patlama, bazı duvarlarında ise çatlaklar oluşması nedeniyle çökme tehlikesine karşı boşaltılan 7 katlı Tekin Apartmanı'nda incelemelerde bulundu. Alınan önlemlerle ilgili yetkililerle bir süre görüşen Baran, burada yaptığı açıklamada, Bağlar Belediyesi sınırlarındaki binalarda planlı, düzenli ve imar planına uygun bir kentleşmenin olmadığını, yeni bölgelerde imarlı ve planlı kentleşmeye çok dikkat ettiklerini belirtti. Baran, göçün beraberinde inşa edilen binaların süreç içerisinde kolonlarında ya da kirişlerinde bu tür sıkıntıların meydana gelme ihtimali bulunduğuna dikkati çekerek, ''Bu binaların tümü 90'lı yıllarda göçün beraberinde yapıldığı için hiçbir yönetmeliğe uygun değil. Daha önce de zaten yandaki bir binada patlama meydana gelmişti. O binayı boşalttık. Oraya dönük güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. Bu bina için de gerekli tedbirleri alacağız. Burada tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bir önceki boşaltılan bina için vatandaşlarımıza sunduğumuz desteği bu bina sakinleri için de göstereceğiz. Yarın ki ön incelemeden sonra neler yapılabileceğine karar vereceğiz. Güçlendirme kararı alınsa bile belli bir süre bu insanların binaya girmemesi gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlara gereken kira yardımı gibi her tür yardımı yapacağız'' dedi. İmar Müdürü Taş da, ilk incelemelere göre binanın bir kolonunda ciddi bir patlama olduğunu, bunun kolonun kiriş birleşim bölgesinin üzerindeki tüm katları da etkilediği için herhangi bir müdahalede bulunamadıklarını belirtti. Bayındırlık İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ile Mimar ve Mühendisler Odası Diyarbakır Şubesinden oluşturulan bir heyetin yarın sabah saat 08.00'de inceleme yapacağını kaydeden Taş, şöyle dedi: ''Ön inceleme sonucunda binada belki geçici bir destekleme yapılabilir. Binaya müdahale edilip edilmeyeceğine de bu incelemenin ardından karar verilecek. Sabaha kadar bir değişiklik olmazsa sabah bu mevcut kolonun etrafında geçici bir güçlendirme yapacağız. Akabinde bina boşaltılarak çeşitli önlemler alınacak.'' Bina sakinlerinden Nesih Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Kasım 2010 günü yan binanın kalorifer kazanında patlama olduğunu bu olayda oturdukları apartmanın da ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi. Bugüne kadar hiçbir şikayetlerinin olmadığını anlatan Atlı, ''Bugün binanın kolonlarından ses geldiğini duyan komşularımın durumu bildirmesi üzerine bina boşaltılmış. Çok şaşırdık. Canımızı kurtardığımız için mutluyuz. Ancak hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Geceyi akrabalarımızda geçireceğiz. Yetkililerden bundan sonraki süreçle ilgili açıklama bekliyoruz'' dedi. Binanın alt katında berber dükkanı bulunan İlhan Satı ise, müşterileri ile ilgilenirken büyük bir ses duyduğunu panikle dışarı çıktıklarında dükkanın girişindeki kolonda patlama meydana geldiğini gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bina sakinlerine durumu bildirdiğini ifade eden Satı, yetkililerin de yardımı ile binanın kısa sürede boşaltıldığını o zamandan bu yana da binaya yaklaştırılmadıklarını anlattı. 28 dairenin bulunduğu binanın çökme ihtimaline karşı çevresindeki 3 bina boşaltılırken bina sakinlerinin binanın çevresindeki cadde ve sokaklarda oluşturulan güvenlik şeridi arkasındaki bekleyişi sürüyor. Tekin Apartmanı'nın yanındaki Veysel Apartmanı'nın kalorifer kazanında 23 Kasım 2010 günü patlama meydana gelmiş, olayda 4 kişi yaralanmıştı.