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7 KATLI BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ DİYARBAKIR (A.A)

20 Nisan 2011 14:54

-7 KATLI BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ DİYARBAKIR (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'da önceki gün çökme tehlikesine karşı boşaltılan 28 daireli apartmanın bir bölümü çöktü. Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Sento Caddesi'nde 23 Kasım 2010'da kalorifer kazanında patlama meydana gelen Veysel Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan ve bir kolonunda patlama olması ve bazı duvarlarında çatlaklar meydana gelmesi üzerine 2 gün önce Bağlar Belediyesinin kararıyla boşaltılan 7 katlı Tekin Apartmanı'nın bir bölümünde çökme meydana geldi.  Bunun üzerine, polis, Tekin Apartmanı'nın çevresindeki binalarda tahliye çalışması başlattı. Çökmenin ardından polis, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sivil savunma, itfaiye ve belediye ekipleri de olay yerine geldi.

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