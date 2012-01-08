7 kademede 'kıyak' emeklilik

T24 - Cumhurbaşkanı Gül’ün veto ettiği milletvekillerine kıyak emeklilik maaşı, yeni düzenlemeyle 7 kademeli oldu. En karlı çıkan ise, TBMM eski Başkanları, yüksek bürokratlar ve eski Başbakanlar…





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kısmen veto edilen milletvekillerine kıyak emeklilik maaşı yine zam gördü ancak 2 bin lira azaldı. Yeni düzenlemeden en karlı çıkan TBMM eski Başkanları ile Başbakanlar oldu. Valilik ve Müsteşarlıktan gelen milletvekilleri de hemen vekil emeklisi olabilecek.



Gazeteport'un haberine göre; TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan düzenleme ile eski ve yeni milletvekilleri 7 kademeli olarak ücret alacak. Buna göre kademeler şöyle:



EMEKLİ ESKİ VEKİLLER: Emekli olan eski milletvekilleri aylık 6 bin 300 lira maaş alacak. Vetodan önce 5 bin 600 lira alan eski vekillerin yeni yasa ile ücretleri 8 bin lira olarak öngörülmüştü. Emeklilerin son düzenleme ile aylık 2 bin lira kayıpları olacak.



HEM EMEKLİ HEM VEKİL: Halen parlamentoda bulunan aynı zamanda emekli de olan 300 civarındaki milletvekili ise 11 bin 500 liralık milletvekili maaşının yanı sıra 6 bin 300 lira da emekli maaşı alacak. Böylelikle aylıkları 18 bin liraya yaklaşacak.



MECLİS’DEKİ TBMM BAŞKANLARI: Düzenleme en çok TBMM’deki eski başkanları sevindirecek. Halen parlamentoda bulunan Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, eski TBMM Başkanı olduğu için 11 bin 500 lira emekli maaşı, 11 bin 500 lira da milletvekili maşı alarak 23 bin lira aylık alacaklar.



ESKİ BAŞKANLAR: TBMM Başkanlığı yapan Kemal Güven, Cahit Karakaş, Necmettin Karaduman, Kaya Erdem, İsmet Sezgin, Hüsamettin Cindoruk, Mustafa Kalemli, Hikmet Çetin, Ömer İzgi’ye de ayda 11 bin 500 lira emekli maaşı ödenecek.



ESKİ BAŞBAKANLAR: Yeni düzenleme ile eski milletvekilleri arasında olan ve Başbakanlık görevi de yapan Bülent Ulusu, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut’un emekli maaşları da 11 bin 500 liraya yükseldi.



YÜKSEK BÜROKRATLAR: Vali, müsteşar ve genel müdür gibi temsil ve makam tazminatı ödenen üst düzey bürokrasiden gelen vekiller için, 2 yıl görev yapma koşulu aranmayacak. Aralarında İstanbul eski Valisi Muammer Güler’in de bulunduğu 77 parlamenter hemen milletvekili emeklisi olup emekli vekil maaşı da alacak.



GENÇLER 2 YIL SONRA: TBMM’deki 200 civarındaki genç milletvekili ise, 2 yıl sonra emekli olacak. Bu milletvekilleri 2 yıl süreyle sadece milletvekili maaşı alacak. İki yıl sonra ise emekli maaşları da mevcut maaşlarına eklenecek.