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7 ilde kaçakçılık operasyonu BURSA (A.A)

04 Aralık 2011 19:21

-7 ilde kaçakçılık operasyonu BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok miktarda kaçak sigara, cep telefonu ve hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir suç örgütünü takibe alan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardından, Bursa, Van, Ağrı, Şanlıurfa, Rize, Gaziantep ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar 26 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 180 bin 831 paket sigara, 6 bin 124 adet cinsel içerikli hap ve 31 adet cep telefonu ele geçirildiği bildirildi. Zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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