'7 Haziran'da 200'e yakın AKP'li milletvekili aday gösterilmeyecek'

AKP’de 7 Haziran’daki seçimler için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, 70’e yakını üç dönem kuralına takılmak üzere, yaklaşık 200 kişinin yeniden aday gösterilmeyecek. AKP teşkilatından isimlere öncelik verilmesi beklenen adaylar arasında kadınlar ve gençler ağırlığı oluşturacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hariç, belediye başkanları aday gösterilmeyecek.

Türkiye gazetesinin bugünkü (31 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, "AK Parti gençleşiyor" başlıklı yazı şöyle:

'AK Parti gençleşiyor'

AK Parti 7 Haziran seçimleri için hummalı bir çalışma yürütürken, adayların genel profili de netleşmeye başladı. Hazırlıkları süren seçim bildirgesi ve adaylar konusundaki çalışmaları 3 ayrı komisyon yürütüyor.

Seçim stratejisine ilişkin ekip de bugün Afyon'da kampa giriyor. AK Parti kurmaylarına göre, seçim bildirgesinin ana unsurları yeni Anayasa, çözüm süreci, paralel yapı ile mücadele ve ekonomi adımlarından oluşacak. Parti yönetimi, milletvekili adaylığı konusunda da titiz bir çalışma yapıyor. Bu kapsamda, 70'e yakını 3 dönemlik olmak üzere 200'e yakın isim yeniden aday yapılmayacak.

Parti yöneticileri, aday stratejisini şöyle özetliyor: Kadın sayısı artacak. Yaş ortalaması düşecek. Başörtülü adaylar da ön planda olacak. Öncelik teşkilattan gelen isimlere verilecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hariç belediye başkanları aday gösterilmeyecek. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da vekil adayı olacağı iddialarına cevap verdi. Topbaş, “İstanbullular bana 2019'a kadar yetki verdi. Bunu yarıda bırakmam. 2019'a kadar görevi sürdürmek niyetindeyim. Siyasi hayatımı da başkanlıkla kapatmak istiyorum” dedi.