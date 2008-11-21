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Spor

7. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı belli oldu.

21 Kasım 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı belli oldu.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Kasım Cumartesi

14.00 Galatasaray Cafe Crown - Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.00 Türk Telekom - Beşiktaş Cola Turka (Ankara Atatürk)
15.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi - Mersin Büyükşehir Belediyesi (Antalya Atatürk)
17.00 Darüşşafaka Cooper Tires - OYAK Renault (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Erdemir - Efes Pilsen (Erdemir)

23 Kasım Pazar

16.00 MA Selçuk Üniversitesi - Casa TED Ankara Kolejliler (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)
16.00 Aliağa Petkim - Fenerbahçe Ülker (Aliağa Enka)
16.00 Banvit - Kepez Belediyesi (Banvit Kara Ali Acar)

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