7. hafta programı



Beko Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı belli oldu.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:



22 Kasım Cumartesi



14.00 Galatasaray Cafe Crown - Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.00 Türk Telekom - Beşiktaş Cola Turka (Ankara Atatürk)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi - Mersin Büyükşehir Belediyesi (Antalya Atatürk)

17.00 Darüşşafaka Cooper Tires - OYAK Renault (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Erdemir - Efes Pilsen (Erdemir)



23 Kasım Pazar



16.00 MA Selçuk Üniversitesi - Casa TED Ankara Kolejliler (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

16.00 Aliağa Petkim - Fenerbahçe Ülker (Aliağa Enka)

16.00 Banvit - Kepez Belediyesi (Banvit Kara Ali Acar)

