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7 günlük rapor alan o müşavirin tekmesini böyle yorumladı

Hürriyet karikatüristi Latif Demirci'den, Soma'da vatandaşı tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel göndermeli karilkatür

21 Mayıs 2014 11:21

Hürriyet gazetesinin karikatüristi Latif Demirci, 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma faciasında Başbakanlık Müşaviri ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’in tepkiye yol açan vatandaşı tekmelemesini çizdiği karükatürle yorumladı.

Demirci, dün çizdiği karikatürde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın “gömlek” tartışmasını yorumlamıştı.

Başbakan Yardımcısı ve AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Yerkel'in 7 günlük darp raporu aldığını açıklamış, ancak dün çıkan yeni görüntülerde müşavire herhangi bir müdahalenin bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Latif Demirci'nin Hürriyet gazetesinde yayımlanan (21Mayıs 2014) karikatürü şöyle:

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