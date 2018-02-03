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7 günlük bebek tuvalette bulundu

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL, Eyüpsultan Meydanı'nda umuma açık tuvalette bir haftalık kız bebek bulundu

03 Şubat 2018 16:19

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL, Eyüpsultan Meydanı\'nda umuma açık tuvalette bir haftalık kız bebek bulundu. 

Tuvalette zemin üzerinde terk edilmiş bebeği bulan Eyüpsultan Belediyesi\'nin zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Sıkı sıkı giydirilmiş ve sarılmış olan bebeğin bileğine de doğum bilgilerinin yer aldığı bilekliğin de takılmış olduğu görüldü.  Olay yerine çağrılan  sağlık görevlilerine ve emniyet mensuplarına teslim edilen bebeğe biberonla süt verildi. Daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülen bebeğin doğum kartındaki bilgilere göre adı Tuğba Demirtaş ve 25 ocakta doğmuş. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, ailesi emniyetçe araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

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