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Spor

7 gollü maçın kazananı Trabzonspor

Burak Yılmaz sakatlıktan golle döndü

19 Kasım 2017 21:43

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında gol düellosu şeklinde geçen maçta Trabzonspor, konuğu Osmanlıspor’u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Ligin en çok gol yiyen iki takımını bir araya getiren mücadelede son sözü 90+2’de penaltı noktasından Burak Yılmaz söyledi ve bordo-mavililer üç puana uzanan taraf oldu.

Osmanlıspor, 7’de Musa’nın attığı golle 1-0 öne geçerken 28’de Joao Pereira’nın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. 38’de Dame N’Doye ve 41’de Burak Yılmaz’ın golleriyle maçta skor eşitlendi. İlk yarı bu sonuçla 2-2 beraberlikle noktalandı.

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. 57’de Joao Pereira yeniden sahneye çıktı ve kendi ağlarına bir gol daha bıraktı ve skor 3-2 oldu. Yusuf Yazıcı 70’te güzel bir vuruşla skoru yeniden eşitledi. Trabzonspor baskısıyla geçilen son bölümde Burak Yılmaz, 90+2’de kazandığı penaltıyı ağlara göndermeyi başardı ve maçın skorunu belirleyen isim oldu.

 

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