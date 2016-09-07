7 Eylül İngiltere basın özeti

Financial Times, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması talebine ABD'nin sıcak bakmadığını yazıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Çin'de yapılan G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı ikili görüşmelerde Suriye'de güvenli bölge oluşturulması talebinde ısrarcı olduğunu dile getirmişti.

Financial Times, Erdoğan'ın bu talebini "Türkiye Suriye'deki rolünü artırmak istiyor" diye yorumluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölgeye Türkiye'ye sığınan Suriyelileri yerleştirmek istediği belirtiliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"ABD bir zamandır Türkiye'yi IŞİD'i Suriye'nin kuzey sınırından temizlemek için bir operasyon düzenlemeye çağırıyordu.

"Ancak Washington bölgede resmi bir güvenli bölge oluşturulması önerilerine ısrarla karşı çıkıyor. Bunun ABD öncülüğündeki koalisyonu bölgede çok daha büyük bir askeri yükümlülüğe sokacağından korkuyor."

"Suriye'deki savaşta şu ana kadar büyük oranda hüsrana uğramış olan Erdoğan için, uluslarası desteği de alacağı Türkiye idaresindeki bir güvenli bölge, savaşta çok önemli bir oyuncu olmak anlamına geliyor."

Financial Times, Türkiye'nin bu çağrısına karşılık bulması durumunda, savaş planları hem Rusya hem de ABD tarafından kabul edilmiş olan tek taraf olacağına da dikkat çekiyor.

Times gazetesi, İngiltere merkezli küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank'in her 4 ayda bir yayımladığı küresel emlak fiyatı artış raporunda, Türkiye'nin birinci sırada olduğunu duyuruyor.

Gazete "Göçmen krizi, artan terör saldırıları, komşusunda savaş ve giderek muhafazakârlaşan bir cumhurbaşkanı olabilir ama ülkedeki konut fiyatları başka hiçbir yerde olmadığı kadar hızlı artıyor" yazıyor.

Ancak Türkiye'deki konut fiyatları artışının yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 19'dan yüzde 14'e düştüğüne dikkat çekiliyor.

Raporu hazırlayan Knight Frank şirketi de, enflasyondaki artış fiyatlardan çıkarıldığında, yani "gerçek fiyat artışı" listesinde Türkiye'nin 13. sırada olduğunu vurguluyor.

Sıralamada Türkiye'nin ardından Yeni Zelanda geliyor.

Times, İngiltere'ye geçmek isteyen mültecilerin toplandığı Fransa'nın liman kenti Calais'e yapılacak yeni duvarın inşasının yakında başlayacağını yazıyor.

1.9 milyon sterline mal olacak duvarın parasının İngilizlerin vergilerinden karşılanacağına dikkat çeken gazete, duvarın 4 metre yüksekliğinde ve 1 km uzunluğunda olacağını belirtiyor.

Times duvarın inşasının bu ay içinde başlayacağını ve yıl sonundan önce tamamlanacağını yazıyor.

Calais'te mültecilerin kaldığı ormanlık alanla liman arasındaki yolu dikenli teller ayırıyor, ancak mülteciler telleri aşarak gemilere binecek olan tırlara saklanmayı deniyor.

Guardian, en inatçı kanser türlerinden olan pankreas kanseriyle mücadelede umutları artıran yeni bir ilaç bulunduğunu yazıyor.

University of London'da yapılan araştırmada IMM-101 adlı ilacın bağışıklık sistemini "uyandırdığı"nın görüldüğü ve ilacın yan etkisinin bulunmadığı belirtiliyor.

Araştırma boyunca sadece kemoterapi tedavisi gören hastaların yaklaşık 4 ay yaşadığı, ilacı alan hastaların ise ortalama 7 ay yaşadığı, birkaç hastanın 1 yıldan uzun, bir hastanın ise 3 yıldan uzun yaşadığı belirtiliyor.

Haberde ilacın sadece 110 hasta üzerinde denenebildiğine, pankreas kanserli hastaların yüzde 82'sinin bir yıl içinde hayatını kaybetmesi nedeniyle ilacı deneyebilecek hasta bulmanın güç olduğuna dikkat çekiliyor.

Pankreas kanserinin diğer organlara metastaz yapması durumunda hastanın genellikle birkaç ay içinde hayatını kaybettiği kaydediliyor.