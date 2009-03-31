7. çocuk yolda

Hollywood’un gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt’in “çok uluslu” ailelerini, Hindistan’dan evlat edinecekleri bir çocukla genişletmeyi planladıkları belirtildi.



Hindustan Times’ın haberine göre Jolie bu planını, Oskar ödüllü “Slumdog Millionaire” filminin Hintli çocuk yıldızlarıyla bir araya geldiğinde açıkladı. “Brangelina” olarak anılan çiftin, aslında 2006’da Hindistan’daki bir yetimhaneyi ziyaretleri sırasında bu ülkeden bir çocuğu evlat edinmekle ilgilendikleri, ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle girişimlerini tamamlayamadıkları kaydedildi. Çift, Kamboçya’dan Maddox, Vietnam’dan Pax ve Etiyopya’dan Zahara’yı evlat edinmişti. Çiftin ayrıca 2 yaşında Shilo ile 7 aylık Vivienne ve Knox adında ikiz biyolojik çocukları bulunuyor.



