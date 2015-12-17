7 çocuğu ve eşi boğulan Suriyeli babanın en zor anı

Suriye’den, İzmir’den Avrupa’ya gitmek üzere çıktığı ’umut yolculuğu’nda teknenin batması sonucu eşi ve 7 çocuğunu kaybeden Ali Alsaho, cesetlerine ulaşılan 4 çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’ndan aldı. Alsaho, çocuklarını Suriye’de toprağa vereceğini söyledi.

DHA’dan Tufan Hamarat’ın haberine göre; Suriye’nin Deryrizor bölgesinde ticaretle uğraşan Ali Alsaho’nun yaşamı, ülkesinde iç karışıklıkların çıkıp IŞİD’in hayatlarına müdahalesiyle kabusa döndü. Baskıdan kurtulup çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak isteyen Ali Alsaho, eşi Ayşe Alsaho ve en küçüğü 20 günlük en büyüğü 9 yaşında olan 7 çocuğunu da yanına alıp Türkiye’ye kaçtı.

Kilis üzerinden 20 gün önce Türkiye’ye giren Ali Alsaho, daha sonra bağlantı kurduğu insan tacirleri aracılığıyla, İzmir’e geldi. Geçen pazartesi günü de Çeşme’de, bir grup mülteciyle tekneye bindirildi. Tekne bir süre açıldıktan sonra motor arızasından sonra denizin ortasında kaldı. Dalgaların da şiddetini arttırmasıyla teknedeki Ali Alsaho, eşi ve 7 çocuğunun da aralarında bulunduğu kaçaklar, denizin ortasında can pazarı yaşadı.

Çocukların en küçüğü 2 yaşında

Çocuklarını kurtarmak içini büyük çaba gösteren Ali Alsaho, dalgaların etkisiyle denizin üstünde savrulan tekneden denize düşen çocuklarını tekrar tekneye almayı başardı. Ancak tekne bir süre sonra alabora olarak battı. Ali Alsaho’nun çocukları bir bir karanlık sularda kayboldu. Çaresiz kalan Ali Alsaho yardım istemek için kıyıya yüzmeye başladı. Yaklaşık 1.5 kilometre yüzdükten sonra kendisini fark eden balıkçılar tarafından kurtarılıp kıyıya çıkartıldı. Verdiği bilgiler doğrultusunda Sahil Güvenlik ekiplerinin araştırmalarında denizde Ali Alsaho’nun kızları Amar (9), Şahazeren (7), Sacide (4) ve oğlu Muhammed Alsaho’nun (2) cesetleri bulundu. Ali Alsaho da hastanedeki tedavisinin ardından uzun süre denize açıldıkları bölgede geride kalan eşinin ve kızı Cennet (4), oğulları 20 günlük İslam ile Ömer’i (1) bekledi. Ancak günler geçtikten sonra Ali Alsaho eşi ve üç çocuğunun ne ölüsü ne dirisine ulaşılamayınca umudunu yitirip İzmir’e döndü.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından çocuklarını teşhis eden Ali Alsaho, işlemler tamamlandıktan sonra cenazeleri teslim aldı. Kızları Amar (9), Şahazeren (7), Sacide (4) ve oğlu Muhammed Alsaho’nun (2) içinde bulunduğu ceset torbasını açıp gözyaşları içinde son kez yavrularına bakan Ali Alsaho, çocuklarını tek tek tabuta koydu. Her birini cenaze aracına taşıyan talihsiz adam hayatının en zor anlarını yaşadı, ayakta durmakta güçlük çekti. Alsaho’nun 4 çocuğunu Suriye’nin Gaziantep sınırı yakınındaki bir köyünde toprağa vereceği öğrenildi.