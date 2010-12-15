-7 ÇOBAN YAYLADA MAHSUR KALDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 15.12.2010 - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 7 çobanın yaylada mahsur kaldığı bildirildi. Çağlayancerit Kaymakamı Ercan Öter, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Ayranpınarı Yaylası'nda keçilerini otlatan 7 çobanın kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığını söyledi. Çobanların cep telefonuyla kendilerine ulaşarak yardım istediğini belirten Kaymakam Ercan Öter, çobanlara ulaşmak için yaylanın Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde iki ayrı çalışma yürütüldüğünü belirtti. Ercan Öter, çobanlarla telefonla görüştüklerini, çadırlarında beklemekte olan çobanların sağlık durumlarının iyi olduğunu, endişe edilecek bir durum olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Çobanların yaylada mahsur kaldığını öğrenince vakit geçirmeden Çağlayancerit'ten bir dozer ile bir ekip yola çıktı. Yayla yolundaki karı temizleyerek çobanlara ulaşmaya çalışan ekip yoğun sis nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Bu arada, çobanlara daha kısa sürede ulaşabilmek amacıyla yaylanın Nurhak yönünden de bir çalışma başlattık. Nurhak'tan yola çıkan ekip, çobanların 15 kilometre yakınına kadar ulaştı. Çalışmalar güçlükle yürütülüyor ve zaman alıyor. Çobanlara akşam saatlerinde ulaşabileceğiz." Ercan Öter, çalışmaları Nurhak Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini ve çalışmalara ilişkin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ı da sürekli bilgilendirdiklerini anlattı. Olayın çobanların kendilerine yapılan uyarıları dikkate almamalarından kaynaklandığına dikkati çeken Ercan Öter, çalışmalara Kahramanmaraş ve Elbistan'dan gelen dağcılık arama ve kurtarma ekiplerinin de katıldığını, Adana'dan gelen bir ekibin de Nurhak'ta hazır bekletildiğini bildirdi.