T24 LogoT24 Logo
Dünya

7 bin metrede uçaktan atladı

Kanada'da küçük bir uçağın yolcularından biri, 7 bin metre irtifadayken uçağın kapısını açarak boşluğa atladı.

17 Nisan 2009 03:00

Kanada'da küçük bir uçağın yolcularından biri, 7 bin metre irtifadayken uçağın kapısını açarak boşluğa atladı.

Polis yetkilileri, King Air 200 tipi 2 motorlu uçağın kuzeybatıdaki Yellowknife'dan 2 yolcuyla birlikte havalandığını, 20 yaşlarındaki yolcunun uçak Cambridge Bay'e inmeden kısa bir süre önce uçaktan atladığını söyledi.

Polise göre, uçağın 2 pilotu, yolcunun tuhaf davrandığını fark etti ve onu sakinleştirmeye çalışarak acil durum çağrısında bulundu.

Yetkililere göre, pilotlar genci sakinleştirmek için ellerinden geleni yaptı ancak başarısız oldu. Akıl sağlığının yerinde olmadığı sanılan genç, 7 bin metre irtifadayken uçağın kapısını açarak kendini boşluğa bıraktı.

Gencin cesedinin bulunması için yapılan çalışmalara kötü hava koşulları nedeniyle ara verildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24