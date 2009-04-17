7 bin metrede uçaktan atladı

Kanada'da küçük bir uçağın yolcularından biri, 7 bin metre irtifadayken uçağın kapısını açarak boşluğa atladı.



Polis yetkilileri, King Air 200 tipi 2 motorlu uçağın kuzeybatıdaki Yellowknife'dan 2 yolcuyla birlikte havalandığını, 20 yaşlarındaki yolcunun uçak Cambridge Bay'e inmeden kısa bir süre önce uçaktan atladığını söyledi.



Polise göre, uçağın 2 pilotu, yolcunun tuhaf davrandığını fark etti ve onu sakinleştirmeye çalışarak acil durum çağrısında bulundu.



Yetkililere göre, pilotlar genci sakinleştirmek için ellerinden geleni yaptı ancak başarısız oldu. Akıl sağlığının yerinde olmadığı sanılan genç, 7 bin metre irtifadayken uçağın kapısını açarak kendini boşluğa bıraktı.



Gencin cesedinin bulunması için yapılan çalışmalara kötü hava koşulları nedeniyle ara verildiği bildirildi.

