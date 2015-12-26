7 bin hükümlüye denetimli tahliye yolu

Torba yasada denetimli serbestlikle ilgili düzenlemeler Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla 7 bin hükümlü için denetimli serbestlik yolu açıldı.

Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla denetimli serbestlikle ilgili önemli bir düzenleme de getirildi.



Hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmeleri için cezalarının son altı ayını açık cezaevinde geçirmeleri gerekiyordu.



Ancak hükümet 2013 yılında cezaevlerindeki sayıyı azaltmak için bu şartı kaldırdı. Yasa 31 Aralık 2015'e kadar geçerliydi. Yapılan son değişiklikle bu tarih 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.



Böylelikle yaklaşık 7 bin hükümlünün denetimli tahliyesinin önü açılmış oldu. Denetimli serbestlikten koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalan iyi halli mahkumlar başka bir şart aranmaksızın faydalanabilecek.



Denetimli serbestlik ev hapsi, kamuya yararlı bir işte çalışma, tedavi edilme, bir eğitim kurumuna devam etme ya da hakimin takdirine göre başka bir yöntemle uygulanabiliyor.



Terör, örgüt ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler denetimli serbestlikten faydalanamıyor.