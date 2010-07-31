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Yaşam

7 bin Gazzeli çocuktan bir 'uçuk' rekor

'Gökyüzünde aynı anda en fazla sayıda uçurtmayı uçuran' Gazzeli çocuklar adlarını Guinnes rekorlar kitabına yazdırdı

31 Temmuz 2010 03:00

T24- 'Gökyüzünde aynı anda en fazla sayıda uçurtmayı uçuran' Gazzeli çocuklar adlarını Guinnes rekorlar kitabına yazdırdı

Gazzeli çocuklar, önceki gün gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla kapladı. Birleşmiş Milletler’in düzenlediği uçurtma şenliğine katılan 7 bin 202 Filistinli çocuk yeni bir rekora imza attı. ‘Gökyüzünde aynı anda en fazla sayıda uçurtmayı uçuran’ Gazzeli çocuklar, böylece adlarını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı. Geçen yılki şenlikte 3 bin çocuk uçurtma uçurmuştu. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’daki etkinliği BM Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu UNRWA düzenledi. UNRWA’dan bir yetkili olan John Ging, “Gazze’de yaşayan çocuklar da tıpkı dünyanın diğer yerlerinde yaşayan çocuklar gibi eğlenmeyi, koşup oynamayı hak ediyor” diye konuştu.


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