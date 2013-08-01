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Ekonomi

7 bin 915 kişi Türkiye ekonomisini yönetiyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ekonomiye yön veren üst kurullarda çalışan personel sayısını açıkladı

01 Ağustos 2013 17:33

Hülya Karabağlı/Ankara

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Hazine, Merkez Bankası, BDDK, SPK, TMSF gibi ekonomiye yön veren kurumlarda 7 bin 915 personelin çalıştığını açıkladı. Babacan, kendi sorumluluğunda bulunan beş kurumda çalışanların sayısını tek tek açıkladı. Babacan'ın verdiği bilgiye göre BDDK'da 557 kişi istihdam ediliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun önergesini yanıtlayan Babacan, üst kurullarda çalışan personel sayısını da açıkladı.

Babacan, TMSF'de kadro karşılığı sözleşmeli olarak 315, idari hizmet sözleşmeli olarak da 69 olmak üzere 384 personel çalıştığım kaydetti. SPK'da 558 personelin görev yaptığım belirten Babacan, "Hazine merkez teşkilatında bin 410 kişi, Merkez Bankası'nda 4 bin 602 kişi çalışıyor" dedi.

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