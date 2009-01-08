7 bin 500 lira maaşlı işe başvuran yok

Yeni kurulan Diyarbakır-Şanlıurfa Kalkınma Ajansı'na uzman kadrosunda alınacak 30 personel için henüz başvuruda bulunulmadığından atama yapılmadı.



Edinilen bilgiye göre, kamu ve özel kesim ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, bölgesel gelişmenin hızlandırılması amacıyla çeşitli bölgelerde kalkınma ajansları kurulurken, bu kapsamda oluşturulan Diyarbakır-Şanlıurfa Kalkınma Ajansı'nda görevlendirilecek personel konusunda sıkıntı yaşanıyor.



Diyarbakır merkezli Diyarbakır-Şanlıurfa Kalkınma Ajansı ilk toplantısını 4 Aralık 2008 tarihinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu başkanlığında gerçekleştirdi, 21 Aralık 2008 tarihinde de kurul üyeleri seçimi yapıldı. Ancak uygun başvuru olmadığı için henüz genel sekreter ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'da oluşturulacak ofislerde uzman kadrosunda görev yapacak 30 personelin ataması yapılamadı.



Kamu Personeli Dil Sınavı'ndan (KPDS) en az 80 puan alan ve 10 yıl süreli iş deneyimine sahip kişilerin atanacağı kalkınma ajansı genel sekreterliğine 7 bin 500 TL, KPDS'den en az 70 puan alan fakülte mezunlarının alınacağı toplam 30 uzmana 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında aylık verileceği kaydedildi.



31 milyon lira ödenek ayrıldı



Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Şanlıurfa Kalkınma Ajansı'nın bir süre önce kurulduğunu hatırlatarak, ajansa bu yıl için bütçeden 31 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Ajansın kısa sürede Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki kalkınmayı hızlandıracağını ifade eden Vali Mutlu, şöyle konuştu:



''Ajans, üretimi artırmaya yönelik her türlü projeye finans desteği sunacak. Örneğin, üniversitelerden bölgedeki tarımsal ürün üretimini artırmaya veya organik tarımı geliştirmeye yönelik projelerine bile destek sunacağız. Bunun yanı sıra kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yatırımlarına katkıda bulunacak. Yatırım yapacak kişilere istediği alanla ilgili tüm fizibilite ve proje çalışmaları sunup finans kaynaklarına yönlendirecek.



Henüz istenilen şartları taşıyan kişilerin başvurusu olmadığı için genel sekreter ile ofislerde görev yapacak uzman kadrolarına atama yapamadık. Bölgedeki kalkınmaya katkıda bulunacak uzmanların başvurusunu bekliyoruz. 1-2 ayda atamaları tamamlayıp çalışmalara başlamayı hedefliyoruz.''

