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Politika

7 BİN 321 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ ANKARA (A.A

18 Temmuz 2011 14:19

-7 BİN 321 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ ANKARA (A.A - 18.07.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınanların ülkelerine dönüşlerinin devam ettiğini, dönenlerin sayısının 7 bin 321 olduğunu bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının acil ihtiyaçları için Hatay Valiliği emrine toplam 5 milyon 750 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi. Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerine dönüşleri sürerken, bugüne kadar Türkiye'ye 15 bin 672 Suriyeli'nin  geldiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: ''Bugüne kadar geri dönüş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı 7 bin 321. Bugün itibariyle ülkemizdeki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı 8 bin 351. 17–18 Temmuz 2011 tarihlerinde 112 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı kendi istekleri ile ülkelerine dönmüş olup, 6 kişi ise ülkemize giriş yapmıştır. 15'i refakatçi 39'u hasta olmak üzere toplam 54 kişi hastanede bulunmaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden ülkemize yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığımızın koordinasyonunda; Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile  yürütülen çalışmalar devam etmektedir.  Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleri ile (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) birlikte Yayladağı'nda 2,  Altınözü'nde 2, Reyhanlı ilçesinde 1, merkez ilçeye bağlı Apaydın köyünde 1 ve Karbeyaz Kuyubaşı'nda 1 olmak üzere toplam 7 çadırkent kurulmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlarımızca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetler verilmektedir. Çadırkentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına  günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir.''

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