7 banka konut kredisi faizini indirdi

Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimlerine özel bankalar da katılmayı sürdürüyor. Şekerbank'tan sonra bugün de Türk Ekonomi Bankası (TEB) konut faizlerini indirme kararı aldı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı konut kredisi kampanyası ile faizlerini yüzde 0,99’a kadar düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk defa ev sahibi olacak müşterileri için konut faiz oranı 60 aya kadar vadede yüzde 0,99 olarak belirledi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: “TEB olarak ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne hareket kazandıracak ivmeyi, konut kredilerindeki avantajlı kampanyamız ile sağlamayı hedefliyoruz. Bizim için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun çözümü üretmek çok önemli. Konut kredisi kampanyamızla ilk kez ev sahibi olacak müşterilerimize 60 aya kadar vadede yüzde 0.99 faiz oranı vererek, en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk.”

7 banka faiz indirdi

İlk olarak Ziraat Bankası'nın başlattığı faiz indirimlerine daha sonra Halkbank, VakıfBank, Şekerbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım dahil olmuştu. TEB'in faiz indirim kararı ile bu yönde adım atan banka sayısı yediye yükselmiş oldu.