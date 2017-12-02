7 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Söke ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan, kardeşinin kimliğini kullanan Metin M., yakalanıp, tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 ayrı suçtan aranan Metin M.\'yi uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına aldı. Kardeşi Mehmet M.\'nin kimliğini taşıyan Metin M., parmak izinin alınmasının ardından işlemleri yapılarak serbest bırakıldı. Kriminal Daire’de yapılan parmak izi incelemesinda, şüphelinin Mehmet M. değil, kimliğini kullanan Metin M. olduğu saptandı.

Aydın\'ın Didim ilçesinde olduğu tespit edilen Metin M., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin M. tutuklandı.

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