'7' ayrı göktaşı yağmuru izlenecek

T24- Dünyanın yörüngesinden geçen kuyruklu yıldız parçacıklarının atmosferde yanması sonucu oluşan göktaşı yağmurlarının, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun bir şekilde görülebileceği bildirildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı yetkilileri özellikle temmuz ve austos aylarında yoğun bir şekilde gerçekleşecek göktaşı yağmurlarının kaçırılmaması gerektiğini belirtiyor.



Bu yıl, 17 Temmuz-24 Ağustos arasında gerçekleşecek Perseid (Kahraman) göktaşı yağmurunda, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı taşların atmosfere girişinin gözlemlenebileceğini belirten yetkililer, ''Özellikle 12 Ağustos'u, 13 Ağustosa bağlayan gecede, saatte 100 kadar göktaşı görebileceğiz. 27 Temmuz gecesi de, Delta Kova Göktaşı Yağmuru izlenebilecek. Ancak bu yağmur, Perseid Göktaşı Yağmuru'nda olduğu kadar yoğun olmayacak'' dedi.



Göktaşı yağmurlarının balık gözü, geniş açılı fotoğraf makineleri ile yada teleskoplarla net bir şekilde görülebileceğini anlatan yetkililer, bu olayları izleyebilmek için yabancı ülkelerde partiler düzenlendiğini söyledi.





TÜBİTAK 2010 YILI GÖK OLAYLARI YILLIĞI





Bu arada, Tübitak Ulusal Gözlem Evi tarafından hazırlanan ve internet sayfasında da yayınlanan 2010 yılı Gök Olayları Yıllığı'na göre, yıl sonuna kadar izlenebilecek gök olayları şöyle:





Göktaşı Yağmuru Etkin olduğu zaman aralığı Etkin olduğu tarih

Eta Kova 19 Nisan - 28 Mayıs 5-6 Mayıs

Delta Kova 12 Temmuz - 19 Ağustos 27 Temmuz

Perseid 17 Temmuz - 24 Ağustos 12-13 Ağustos

Orion 2 Ekim - 7 Kasım 21 Ekim

Aslan 10-23 Kasım 17-18 Kasım

İkizler 7-17 Aralık 13-14 Aralık

Büyük Ayı 17-26 Aralık 22 Aralık





EDİRNE'DE GÖKTAŞI YAĞMURU HEYECANI





Bu arada, önceki gece, Edirne merkez ve Lalapaşa ilçesi ile köylerinde, saat 21:15 sıralarında gökyüzünden geçerek Bulgaristan topraklarına düştüğü iddia edilen göktaşı, kentte heyecan yarattı.



Bulgaristan'a sınır olan Saraypınar, Büyükismailçe ve Kalkansöğüt köyünde yaşayan vatandaşlar tarafından net bir şekilde görülen göktaşının, yüksek bir hışırtı çıkarttığı ve çok parlak ışık yaydığı belirtildi.



Lalapaşa Kaymakamı Ceyhun Dilşad Taşkın da, gök olayını kendisinin görmediğini, ancak gören vatandaşların olduğunu belirterek, ''Olayı araştırdırdım. Kalkansöğüt köyünden daha net görülmüş. Bu köyümüz, Bulgaristan sınırında. Bu köyden daha net görülen göktaşı, büyük ihtimalle Bulgaristan tarafına düştü. Biz da, yangın ihtimaline karşı önlemlerimizi almıştık'' diye konuştu. (Ntvmsnbc)