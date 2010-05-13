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Yaşam

'7' ayrı göktaşı yağmuru izlenecek

Temmuz ve Ağustos aylarında yedi ayrı göktaşı yağmuru Türkiye'den izlenebilecek.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Dünyanın yörüngesinden geçen kuyruklu yıldız parçacıklarının atmosferde yanması sonucu oluşan göktaşı yağmurlarının, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun bir şekilde görülebileceği bildirildi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı yetkilileri özellikle temmuz ve austos aylarında yoğun bir şekilde gerçekleşecek göktaşı yağmurlarının kaçırılmaması gerektiğini belirtiyor.


Bu yıl, 17 Temmuz-24 Ağustos arasında gerçekleşecek Perseid (Kahraman) göktaşı yağmurunda, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı taşların atmosfere girişinin gözlemlenebileceğini belirten yetkililer, ''Özellikle 12 Ağustos'u, 13 Ağustosa bağlayan gecede, saatte 100 kadar göktaşı görebileceğiz. 27 Temmuz gecesi de, Delta Kova Göktaşı Yağmuru izlenebilecek. Ancak bu yağmur, Perseid Göktaşı Yağmuru'nda olduğu kadar yoğun olmayacak'' dedi.


Göktaşı yağmurlarının balık gözü, geniş açılı fotoğraf makineleri ile yada teleskoplarla net bir şekilde görülebileceğini anlatan yetkililer, bu olayları izleyebilmek için yabancı ülkelerde partiler düzenlendiğini söyledi. 


TÜBİTAK 2010 YILI GÖK OLAYLARI YILLIĞI


Bu arada, Tübitak Ulusal Gözlem Evi tarafından hazırlanan ve internet sayfasında da yayınlanan 2010 yılı Gök Olayları Yıllığı'na göre, yıl sonuna kadar izlenebilecek gök olayları şöyle:


Göktaşı Yağmuru  Etkin olduğu zaman aralığı   Etkin olduğu tarih
Eta Kova                     19 Nisan - 28 Mayıs              5-6 Mayıs
Delta Kova                 12 Temmuz - 19 Ağustos    27 Temmuz 
Perseid                       17 Temmuz - 24 Ağustos   12-13 Ağustos 
Orion                              2 Ekim - 7 Kasım               21 Ekim
Aslan                           10-23 Kasım                         17-18 Kasım 
İkizler                             7-17 Aralık                           13-14 Aralık 
Büyük Ayı                    17-26 Aralık                            22 Aralık 
      


EDİRNE'DE GÖKTAŞI YAĞMURU HEYECANI


Bu arada, önceki gece, Edirne merkez ve Lalapaşa ilçesi ile köylerinde, saat 21:15 sıralarında gökyüzünden geçerek Bulgaristan topraklarına düştüğü iddia edilen göktaşı, kentte heyecan yarattı.


Bulgaristan'a sınır olan Saraypınar, Büyükismailçe ve Kalkansöğüt köyünde yaşayan vatandaşlar tarafından net bir şekilde görülen göktaşının, yüksek bir hışırtı çıkarttığı ve çok parlak ışık yaydığı belirtildi.


Lalapaşa Kaymakamı Ceyhun Dilşad Taşkın da, gök olayını kendisinin görmediğini, ancak gören vatandaşların olduğunu belirterek, ''Olayı araştırdırdım. Kalkansöğüt köyünden daha net görülmüş. Bu köyümüz, Bulgaristan sınırında. Bu köyden daha net görülen göktaşı, büyük ihtimalle Bulgaristan tarafına düştü. Biz da, yangın ihtimaline karşı önlemlerimizi almıştık'' diye konuştu. (Ntvmsnbc)

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