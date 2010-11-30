-7 AYRI BÖLGEDE 7 YENİ OYUNA PRÖMİYER ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Devlet Tiyatroları (DT), Aralık ayında 7 ayrı bölgede, 7 yeni oyuna prömiyer yapacak. Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Stüdyo Sahne'de 7 Aralık Salı günü prömiyer yapacak William Wharton'un yazdığı, Serkan Erdemli'nin Türkçeye çevirdiği Atilla Şendil'in yönettiği ''Birdy'', 8-19 Aralıkta sahnelenecek. Erzurum Devlet Tiyatrosunda 15 Aralık Çarşamba günü prömiyer yapacak, Dersu Yavuz Altun'un yazdığı, Serkan Kunter'in yönettiği ''Benim Güzel Pabuçlarım'' adlı oyun, 29-30 Aralıkta izlenebilecek. Konya Devlet Tiyatrosunda Cem Günen'in yazdığı, Tomris Çetinel'in yönettiği ''Suskunlar Kapısı (Bab-ı Hamüşan)'' adlı oyun, 16 Aralık Perşembe günü prömiyer yapacak. Oyun, 17, 18, 23, 25 ve 30 Aralıkta da seyirciyle buluşacak. Van Devlet Tiyatrosu Kültür Merkezi Sahnesi'nde Vasıf Öngören'in yazdığı, Mutlu Güney'in yönettiği ''Zengin Mutfağı'' 16 Aralıkta prömiyer yapacak. Oyun, 17, 18, 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde de sanatseverlerce izlenebilecek. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde 23 Aralıkta prömiyer yapacak olan Craig Wricht'in yazdığı, Özden Gököz'ün çevirdiği Harun Özer'in yönettiği ''Görünmeyen'', 24-25 Aralıkta da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde 23 Aralık Perşembe günü prömiyer yapacak Rada Moskova'nın yazdığı, Tuğrul Çetiner'in Türkçeye çevirdiği, Ulviye Karaca'nın yönettiği çocuk oyunu'' Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay'', 26 ve 28 Aralıkta da seyirciyle buluşacak. Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde Agnieszka Koecher-Hensel'in yazdığı, Tuğrul Çetiner'in çevirdiği, Uğur Keleş'in yönettiği çocuk oyunu ''Bay Benek ve Kedisi Miyav'', 29 Aralık Çarşamba günü prömiyer yapacak.